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الوطني ينظم ندوة توعوية عن المعاملات البنكية لعضوات الكويتي للصم

10/28/2023 11:02:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقاً من حرصه على أداء مسؤولياته تجاه كل شرائح المجتمع، والتي يأتي في مقدمتها ذوو الاحتياجات الخاصة، نظم بنك الكويت الوطني ندوة توعوية في المعاملات البنكية وطرق التواصل مع ذوي الإعاقة السمعية بالتعاون مع النادي الكويتي الرياضي للصم - فرع الفتيات، حيث تعد هذه الندوة هي الأولى من نوعها في الكويت.
وحضر الندوة 20 عضوة من النادي الكويتي الرياضي للصم، بهدف تعزيز الوعي المالي لدى المشاركات وتعريفهم بطرق المعاملات البنكية وأنواعها، والأوراق المطلوبة لإتمام هذه المعاملات، مثل الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان البطاقة البنكية، أو المعاملة المالية التي يجريها أحد الأقارب نيابة عن ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تتطلب توكيلات معينة، إضافة إلى الخطوات اللازمة لفتح حساب بنكي أو إغلاقه، وكيفية التواصل مع خدمة العملاء، وغيرها من المعاملات البنكية.
وشهدت الندوة حضور مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية غدير العوضي وعلي الملا مدير إدارة الفروع المحلية، بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: نحرص دائما على الالتزام بمسؤوليتنا الاجتماعية من خلال تقديم الدعم لكل شرائح المجتمع، وفي مقدمتهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يعمل البنك دائما على توفير كل الخدمات التي تناسب احتياجاتهم من خلال التواصل المباشر معهم والتعاون مع المؤسسات المعنية من الجهات الحكومية والمجتمع المدني.
وأضاف: نؤمن في بنك الكويت الوطني إيمانا راسخا بضرورة توفير فرص متكافئة لكل الشرائح، لذلك نحن فخورون اليوم باستضافة هذه الشريحة العزيزة على قلوبنا جميعا لدعم اكتسابها للمعرفة، باعتباره واجبا وطنيا ومسؤولية راسخة.
وأكد العبلاني أن الوطني يؤمن بإمكانيات كل فرد في مجتمعنا مع ضرورة تقديم الدعم اللازم لهم لمساعدتهم في التعلم والتطور، مشيرا إلى أن البنك يتبع سياسة خاصة لتوظيف فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة.
ويعد الوطني منذ عام 2009 أول بنك في الشرق الأوسط يستعين بخبراء متخصصين ضمن فريق العمل معتمدين في لغة الإشارة، وكذلك يخصص موظفين في فروعه لتقديم الخدمات بلغة الإشارة للعملاء من ذوي الإعاقة السمعية، وتجهيز هذه الفروع بأحدث الخدمات والمعدات التي تسهل معاملاتهم المصرفية وتلبي احتياجات العملاء ذوي الاحتياجات الخاصة البصرية والسمعية أو الجسدية، وتشمل الخدمات التي تقدمها هذه الفروع: توفير أجهزة الوطني للسحب الآلي المزودة بلوحة مفاتيح برايل وسماعات للأذن لمساعدة العملاء ذوي الإعاقة البصرية على سحب الأموال بسهولة وأمان، والطباعة بلغة برايل، وأجهزة السحب الآلي المزودة بتعليمات صوتية، والأجهزة اللوحية (iPad) مع خاصية تحويل الكلام إلى نص مكتوب للعملاء ذوي الإعاقة البصرية، ومدخل خاص لتسهيل حركة الكراسي المتحركة والمتوافر بكل الفروع، ومواقف خاصة، كما يوفر البنك صناديق أمانات يمكن الوصول إليها بسهولة، وبطاقات ائتمانية، وسحبا آليا، مع صورة شخصية، لسهولة تحديد هوية العميل عند الطلب.

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