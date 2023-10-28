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المركز والخليج يجددان شراكتهما طويلة المدى

10/28/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد المركز المالي الكويتي «المركز» وبنك الخليج شراكتهما الاستراتيجية التي بدأت منذ أكثر من عقد، تم من خلالها تبادل الاستفادة من نقاط القوة والخبرة التي يمتلكها الطرفان، نحو تلبية احتياجات عملائهما الاستثمارية المتغيرة.
وبدأت هذه الشراكة عبر اتفاقية توزيع لصناديق «المركز» العقارية التي تمت المصادقة عليها من قبل الطرفين في عام 2010، حيث تم تعيين بنك الخليج وكيل بيع لصناديق «المركز» العقارية الاستثمارية، وذلك عبر شبكة الخدمات المصرفية المتمثلة في فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتوسعت هذه الاتفاقية لاحقا لتشمل السندات والصفقات العقارية المشتركة في الولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتواصل المؤسستان الرائدتان عبر هذه الشراكة توفير المزيد من الفرص للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري إقليميا وعالميا.
وبموجب تلك الشراكة، يتم توزيع المنتجات الاستثمارية الرائدة التابعة لـ«المركز»، متمثلة في صندوق المركز العقاري، الذي تم إطلاقه منذ عام 2002 وتوزيعه عبر بنك الخليج منذ عام 2010، وصندوق المركز العقاري الخليجي، والذي تم إطلاقه في عام 2014 وبدء توزيعه عبر البنك منذ 2015.
ويهدف صندوق المركز العقاري إلى تحقيق عوائد مستقرة ومتكررة متوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، من خلال الاستثمار في العقارات الكويتية. أما صندوق المركز العقاري الخليجي فهو صندوق طرح خاص يستثمر في العقارات المدرة للدخل ضمن القطاعات العقارية الواعدة لدى دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق عوائد ملائمة من خلال الاستحواذ على العقارات المنتقاة، وإدارتها بحصافة، والتخارج منها في الوقت المناسب.
وفي مجال أسواق المال، ونظرا للخبرة الكبيرة وقاعدة المستثمرين الواسعة التي يتمتعان بها، فقد تم تعيين «المركز» كمدير إصدار مشترك لسندات بنك الخليج، والتي بلغ حجمها آنذاك 100 مليون دينار. كما تعاونت المؤسستان كمديري إصدار مشترك لإصدار سندات «المركز» بقيمة 25 مليون دينار في العام نفسه. ومن ثم توالت الإصدارات لشركات أخرى، والتي عملت فيها المؤسستان معا، مما يؤكد على الثقة المشتركة بينهما في الإمكانات التنفيذية وقدرات شبكة التوزيع لفريقي العمل.
وتعليقا على الشراكة طويلة المدى مع بنك الخليج، قال عبداللطيف وليد النصف، العضو المنتدب في إدارة الثروات وتطوير الأعمال في «المركز»: نفتخر بشراكتنا مع بنك الخليج، والتي امتدت لأكثر من عقد، تمكنا من خلاله من تقديم منتجاتنا الاستثمارية المميزة لعملاء البنك. ولقد أثمرت الشراكة العديد من الإنجازات التي ساهمت في تمكين مجتمع الاستثمار من خلال تقديم صناديق عقارية مدرة للدخل للعملاء، مما يوفر لهم فرصا واعدة للاستثمار في القطاع العقاري في الكويت ودول التعاون الخليجي. ونتطلع إلى مواصلة التعاون وتحقيق المزيد من النمو والتطور معا في المستقبل القريب.
من ناحيته، قال طارق الصالح، نائب المدير العام للاستثمارات في بنك الخليج: نعتز بشراكتنا القوية طويلة الأمد مع «المركز»، والتي تسلط الضوء على التزامنا تجاه تزويد عملائنا بمجموعة واسعة من المنتجات الاستثمارية المبتكرة التي تناسب احتياجاتهم وتساعدهم على نمو ثرواتهم». وأضاف: نسعى في بنك الخليج إلى تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع الشركات الكويتية الفاعلة في أسواق المال وفي مقدمتهم «المركز»، وذلك في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز دور بنك الخليج المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، والعمل المستمر على توفير فرص استثمارية مميزة للعملاء.

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