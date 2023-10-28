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الخليج يباشر الاكتتاب في زيادة رأس المال

10/28/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يباشر بنك الخليج اليوم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 26.1 مليون دينار، وذلك على مدى أسبوعين تنتهي يوم الأحد الموافق 12 نوفمبر المقبل.
وكان بنك الخليج قد حصل على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال إصدار 260.869.565 سهما عاديا جديدا بقيمة 230 فلسا للسهم الواحد، شامل القيمة الاسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلسا لكل سهم، الأمر الذي سينتج عنه زيادة قاعدة رأسمال البنك بمبلغ 60 مليون دينار.
وسيكون الاكتتاب متاحا للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي البنك في تاريخ الاستحقاق يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر الجاري. ويمكن للراغبين في الاكتتاب زيادة رأس المال من غير المساهمين، وكذلك للمساهمين الراغبين في زيادة عدد الأسهم المخصصة لهم، المشاركة في الزيادة من خلال شراء حقوق أولوية خلال فترة تداول حقوق الأولوية التي تبدأ اعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم 5 نوفمبر المقبل.
وتهدف زيادة رأس مال البنك إلى تعزيز قاعدة رأس المال ونسب كفاية رأس المال الرقابي للبنك، فضلا عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته، حيث يسعى البنك إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل، وتوفير خدمات مصرفية متميزة تواكب وتلبي متطلبات وتطلعات العملاء.
وتتوافر نشرة الاكتتاب والمزيد من المعلومات المتعلقة بعملية الطرح والاكتتاب على المواقع الخاصة بالبنك ووكلاء الاكتتاب، و على أن يتم تسلم طلبات الاكتتاب من خلال منصة الاكتتاب الخاصة بالشركة الكويتية للمقاصة عبر الإنترنت خلال فترة الاكتتاب.
يذكر أن بنك الخليج قد قام بتعيين «كامكو إنفست» مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب، فيما يقوم بنك الخليج أيضا بدور مدير الإصدار المشترك ووكيل الاكتتاب.

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