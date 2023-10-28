30 مليون دينار صافي أرباح برقان للأشهر الـ 9 الأولى من 2023



عبدالله الناصر: برقان يسير في طرق ثابتة نحو إنجاز المزيد من التقدم والتطور نحظى بحضور إقليمي قوي ونركز على تعزيز أعمالنا في الكويت بالمقام الأول

أعلن بنك برقان عن نتائجه المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققا إيرادات بلغت 195 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 17% مقارنة بـ 166 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2022، مدفوعة بشكل أساسي بمعدل النمو القوي في صافي الإيرادات من غير الفوائد التي بلغت 104 ملايين دينار.وارتفعت الأرباح التشغيلية بنحو 21% على أساس سنوي لتصل إلى 109 ملايين دينار في الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2023، مقابل 90 مليون دينار في الفترة المقابلة من عام 2022. ويعكس هذا النمو التحسن في كفاءة العمليات التشغيلية رغم قيام البنك باستثمارات كبيرة في بنيته التحتية الرقمية. كما شهد البنك تحسنا في نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 43.8% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي مقارنة بنسبة 45.5% خلال الفترة ذاتها من العام 2022. وفي الوقت نفسه، انخفضت تكلفة الائتمان (بعد خصم المبالغ المستردة لمرة واحدة) بشكل ملحوظ خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2023 إلى 20 نقطة أساس، مقارنة بنحو 40 نقطة أساس في الفترة نفسها من 2022.وحقق بنك برقان صافي دخل بلغ 30 مليون دينار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 41 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2022، حيث يعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى الخسائر المالية التي سجلها بنك برقان - تركيا نتيجة للتضخم المرتفع في تركيا.كما استمر البنك في الحفاظ على جودة الأصول المستقرة خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2%، إلى جانب مستويات جيدة من نسب رأس المال والسيولة.وفي تعقيبه على هذه النتائج، قال الشيخ عبدالله ناصر الصباح، رئيس مجلس إدارة بنك برقان: إن البنك يسير في طرق ثابتة نحو إنجاز المزيد من التقدم والتطور المستمر بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية للتحول من قبل مجلس الإدارة، والتي وضعتها وحددت ملامحها الإدارة التنفيذية بالتعاون مع شريكنا للاستشارات الاستراتيجية، شركة أوليفر وإيمان. وتهدف هذه الخطة إلى البناء على أسسنا القوية التي تم تعزيزها على مدى 5 عقود مضت لضمان الحفاظ على مكانة البنك بصفته مصرفا يواكب تطورات السوق واحتياجات العميل ويوفر خدمات رقمية متميزة، وذلك من أجل تقديم تجربة مصرفية متطورة وحلول مخصصة.وأضاف: تحظى مجموعة برقان بحضور إقليمي قوي منذ فترة طويلة، ولكننا اليوم نركز على تعزيز أعمالنا في الكويت في المقام الأول مع أخذ العديد من الأهداف الرئيسية بعين الاعتبار، وهذا يشمل توسيع حصتنا في سوق التجزئة، وإعادة تقييم جوانب معينة من عملياتنا الشاملة ورفع كفاءتها، إضافة إلى إعادة توزيع الأصول بما يتماشى مع أهداف البنك الأساسية. وبوجود رؤية ورسالة جديدتين، فإن فريقنا يخوض اليوم رحلة التغيير والتطوير لتحقيق النمو المستدام.ويعد التركيز على الاستثمار طويل الأمد في تطوير رأس المال البشري جزءا أساسيا من استراتيجية بنك برقان الذي يسعى إلى استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها وتطويرها. وبناء على ذلك، قام البنك مؤخرا بإعادة هيكلة على نطاق واسع، تضمنت العديد من التعيينات والترقيات الاستراتيجية على مستوى القيادات التنفيذية. وفي إطار تتويجه بشهادة «Great Place to Work» (أفضل بيئة للعمل)، ومن أفضل أماكن العمل في الكويت وآسيا، فإن البنك يواصل تخصيص استثمارات كبيرة لتنمية وتطوير موظفيه، بما يحافظ على مكانته كواحد من أفضل أماكن العمل للكفاءات المصرفية الكويتية الطموحة وذات الخبرات العالية.وقال عبدالله الناصر أيضا: مستمرون في متابعة التغيير الديناميكي مع التركيز على التطوير والنمو عبر أعمالنا وعملياتنا. ويشمل ذلك مواصلة التوسع في قاعدة عملائنا، من الأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير مجموعة متنوعة من المنتجات المصرفية المبتكرة والحلول المالية الحديثة، وتقديم خدمات عصرية مخصصة.واختتم تصريحه متقدما بالشكر من مجلس إدارة بنك برقان والإدارة التنفيذية والمساهمين والعملاء وجميع الموظفين في كافة الأقسام، لما يقدمونه من إسهامات متواصلة في تطور البنك من أجل المضي قدما نحو تحقيق النمو المستدام، مع التركيز على مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المالية المجمعة للبنك تشمل نتائج عمليات المجموعة في الكويت وحصتها من نتائج الشركات التابعة لها في بنك برقان تركيا، بنك الخليج الجزائر وبنك تونس الدولي. كما ان البنك يتميز بواحدة من أضخم شبكات الفروع الإقليمية في كل من الكويت وتركيا والجزائر وتونس، إلى جانب مكتب تمثيلي في الإمارات العربية المتحدة.وحدة التحول الإستراتيجي من أبرز إنجازات «برقان»عمل البنك على تأسيس وحدة التحول الاستراتيجي التي تعتبر أحد أبرز الإنجازات التي حققها مؤخرا، والتي ستسهم بدور محوري في المساعدة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال تتبع مراحل التقدم ضمن الخطة المعتمدة، إلى جانب ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالوقت، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بكافة مبادرات التغيير المقبلة.تعزيز وتطوير التجربة المصرفيةواصل البنك أيضا بذل جهود كبيرة لتعزيز وتطوير تجربته المصرفية وخدماته الرقمية التي يقدمها لكافة شرائح العملاء، وذلك من أجل المحافظة على موقعه الريادي في هذا المجال، حيث قام مؤخرا بإطلاق خدمة «Tijarati Pay» الأولى من نوعها في المنطقة، وهي الميزة الفريدة والتحسين الجديد على منصة «تجارتي» المصممة حصريا لتوفير سهولة أكبر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تنفيذ وإدارة عمليات الدفع في وجهة واحدة.