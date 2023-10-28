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الخليج ينفذ 13 مشروعا لالتقاط وتخزين الكربون

10/28/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه يتعين على صناعة النفط والغاز باعتبارها أكبر مصدر للانبعاثات العالمية، العمل على تكثيف الجهود لإزالة الكربون، حيث شكلت انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن عمليات النفط والغاز - المعروفة أيضا باسم انبعاثات النطاق 1 و2 ما نسبته 15% من إجمالي الانبعاثات المرتبطة بالطاقة في جميع أنحاء العالم في عام 2022.
وقالت المجلة إن انبعاثات النطاق 3 التي تشكل نسبة 40% أخرى فمصدرها الانبعاثات المرتبطة بالطاقة والناجمة عن استهلاك النفط والغاز لتوليد الطاقة والتدفئة ووقود المركبات والعمليات الصناعية.
وأشارت المجلة إلى أنه وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية، فإن ثمة ما مجموعه 13 مشروعا في دول مجلس التعاون الخليجي لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون قيد التشغيل أو مخطط لها كما في مارس 2023، تبلغ قدرتها الإجمالية نحو 20 مليون طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون، ويستحوذ منتجو الطاقة في المنطقة على أغلبية هذه الاستثمارات المستهدفة لالتقاط واستخدام وتخزين الكربون.
وقالت المجلة انه استنادا إلى ما ذكر، فإن الدول المتقدمة تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، في حين تهدف الدول النامية مثل الصين والهند إلى تحقيق ذلك بحلول عام 2060 و2070 على التوالي، وتعني مثل هذه الأهداف أن صناعة النفط والغاز كثيفة الكربون قد تعرضت لضغوط كبيرة لتقليل بصمتها الكربونية.
ومع ذلك، فقد اكد تقرير صادر عن شركة غلوبل داتا على الحاجة لزيادة الاستثمار وفرض قوانين ولوائح جديدة لتعزيز اجراءات خفض الكربون والانبعاثات بشكل فعال.
وفي هذا السياق، ذكرت المجلة أن معظم شركات النفط الوطنية في الخليج أعلنت عن أهدافها المتمثلة في خفض الانبعاثات إلى مستوى الصفر، فقد حددت المملكة العربية السعودية عام 2060 للوصول إلى صافي الصفر فيما تخطط أرامكو لتكون محايدة للكربون بحلول عام 2050.
كما اعتمدت شركة أدنوك الاماراتية خطة لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2045، بينما تستهدف قطر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.
أما البحرين، فقد حددت أهدافها للنطاقين 1 و2 بخفض كثافة الانبعاثات الصافية بصورة متدرجة تبدأ بنسبة 15% بحلول عام 2025، وتنتهي بتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2060.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أنه من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فلا بد من رفع قدرة التقاط واستخدام وتخزين الكربون بأكثر من 40 مرة بحلول عام 2030، وهذا يستدعي زيادة القدرة بنسبة 50% سنويا.

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