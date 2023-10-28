العيبان اعتماد الإستراتيجية الصناعية الوطنية 2035



ضوابط مشددة على التراخيص والقسائم المخالفة وإقرار إلغاء تراخيص وسحب قسائم صناعية اعتماد ضوابط واشتراطات المكاتب الاستشارية لإجراء دراسات جدوى المشاريع

ترأس وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة محمد العيبان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، الذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الهيئة، حيث تضمن جدول الأعمال عددا من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمال الهيئة وتحقيق مزيد من الشفافية. وقد أقر الاجتماع عدة قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية.وبهذه المناسبة، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس الإدارة محمد العيبان إن المجلس اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي سلطت الضوء على جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية وتعزيز الاستثمار الصناعي من خلال 48 مشروعا، يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية. من جهته، أشار مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف م.محمد العدواني إلى اعتماد المجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب عدة توصيات من بينها: إلغاء التراخيص الصناعية وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفا النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيص صناعي مخالف منذ يونيو 2023، مؤكدا حرص الهيئة المستمر في تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية. وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حاليا لأحد، موضحا أن هذه الضوابط سيتم الإعلان عنها، كونها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وأضاف أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة العامة للصناعة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة ومستلزمات الإنتاج ومصادر الطاقة ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيرا إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها، سريان مفعول الترخيص التجاري وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق أو التمويل أو الاقتصاد أو الهندسة أو المحاسبة، كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.