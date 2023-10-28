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تقييم العقارات مشروط بـ مقيم مؤهل

10/28/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم العقاري.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 152 لسنة 2023 على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي ممارسة مهنة تقييم العقارات إلا بعد استيفاء شروط التأهيل وقيد اسمه بسجل المقيمين بالوزارة، ولا يجوز للمقيم القيام بأعمال التقييم إلا من خلال أحد مقدمي خدمات التقييم.
ونص القرار على ضرورة إنشاء سجل خاص لقيد مقيمي العقار لدى إدارة العقار بوزارة التجارة والصناعة يقيد فيه اسم المقيم والرقم المدني وعنوانه وتصنيفه وتاريخ القيد، بشرط ألا يقل عمر المقيم عن 21 سنة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتدريبية اللازمة والمعتمدة.
وحدد القرار 3 تصنيفات للمقيم العقاري الذي يتم اعتماده من قبل اللجنة، تحت مسمى مقيم عقاري (ج) معتمد، مقيم عقاري (ب) معتمد أول، مقيم عقاري (أ) معتمد متقدم.
أما بالنسبة لمقدمي خدمات التقييم فنص القرار على ان مقدمي الخدمات هي كل شركة أو مؤسسة يكون من ضمن أغراضها نشاط خدمات تقييم العقار، حيث ينشأ بالإدارة سجل مخصص لقيد مقدمي خدمات التقييم من الشركات والمؤسسات، يقيد فيه اسم مقدم خدمات التقييم والممثل القانوني ورقم الترخيص ومقره، مع تحديد أسماء المقيمين العاملين من خلاله وتاريخ القيد في السجل.
كما نص القرار كذلك على تشكيل لجنة تنظيم مهنة مقيمي العقار بقرار من الوزير لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة وكيل الوزارة أو من يختاره، و4 أعضاء من المختصين في مهنة التقييم العقاري أو المجال المالي أو القانوني أو من موظفي الإدارة المختصة في وزارة التجارة، ومقرر للجنة دون أن يكون له صوت معدود على أن تختص اللجنة بالنظر في طلبات القيد ومخالفات مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم.
وحدد القرار مجموعة من العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على مقيم العقار أو مقدمي خدمات التقييم، من بينها الإنذار، والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على سنة، وإلغاء وشطب المقيم أو مقدم خدمات التقييم من سجل القيد بالوزارة، ويجوز لمن وقع عليه أحد الجزاءات أن يتظلم من قرار اللجنة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به إلى وزير التجارة والصناعة، الذي يجوز له إلغاء القرار أو تعديله أو رفض التظلم بعد أن يطلب تقريرا من وكيل الوزارة بأسباب العقوبة.

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