الأهلي يحقق 32 6 مليون دينار أرباحا صافية في 9 أشهر



طلال بهبهاني: النتائج تعكس نجاحنا بإدارة المخاطر وتقديم قيمة مضافة للمستثمرين ونركّز على تحقيق النمو المستدام والاستثمار المتواصل بالتكنولوجيا والابتكار عبدالله السميط: نجاحنا يعتمد على فهم وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار وتصنيفاتنا المرتفعة تعكس القوة المالية للمجموعة لدى المؤسسات المالية الدولية

أعلنت مجموعة البنك الأهلي الكويتي نتائجها المالية عن فترة الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 المنتهية في 30 سبتمبر 2023، والتي أظهرت تحقيقها أداء استثنائيا يعكس مرونتها والتزامها بتحقيق النمو المستدام.وحققت مجموعة البنك الأهلي الكويتي صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بقيمة 32.6 مليون دينار، بنمو 19% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، ووصلت ربحية السهم إلى 13 فلسا للسهم، وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 71.2 مليون دينار، بينما سجل إجمالي الأصول 6.3 مليارات دينار مما يعكس وضعا ماليا قويا للمجموعة.وحققت المجموعة نموا في إجمالي محفظة القروض التي وصلت إلى 4.3 مليارات دينار، في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 3.9 مليارات دينار.وبلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.34 % مغطاة بمخصصات تبلغ 420%، بينما وصلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) إلى 14.67%، في حين أن حقوق المساهمين وصلت إلى 602.8 مليون دينار.وبهذه المناسبة، صرح طلال بهبهاني رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي الكويتي قائلا: تظهر البيانات المالية نجاح البنك الأهلي الكويتي في إستراتيجيته التي تم تطبيقها والتي تركز على اختيار الأسواق المناسبة وتخفيف المخاطر.وأضاف أن مجموعة البنك الأهلي الكويتي تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال الاستثمار المتواصل في التكنولوجيا والابتكار، مما يساهم في تحقيق النمو على جميع المستويات.وتابع بهبهاني: سنواصل التكيف مع الظروف المتغيرة واغتنام الفرص سواء في السوق الكويتي أو في الأسواق التي نعمل بها، معربا عن ثقته بقدرة البنك على المضي قدما والمساهمة في النمو الاقتصادي داخل الكويت وخارجها، مشيدا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها فريق عمل البنك الأهلي الكويتي وحرصه على تلبية احتياجات جميع العملاء.وأكد أن النتائج المالية المحققة تعكس النهج الحصيف لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، لافتا إلى مواصلة التركيز على النمو وتخفيض التكاليف والحفاظ على سيولة عالية، الأمر الذي مكنها من الوصول إلى هذه النتائج خلال الربع الثالث من العام 2023.وبين رئيس مجلس الإدارة أن البنك الأهلي الكويتي أنهى بنجاح الاكتتاب في زيادة رأسماله عبر طرح 500 مليون سهم بقيمة 100 مليون دينار، وقد فاق الطلب على القيمة المطروحة بنسبة 331% لتصل إلى 331.37 مليون دينار كويتي ليبلغ رأسمال البنك المدفوع 237.4 مليون دينار.تجربة مصرفية سهلةمن جهته، قال عبدالله السميط الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة: نؤمن بأن نجاحنا يكمن في فهم وتلبية احتياجات عملائنا المتغيرة باستمرار، ونحن ملتزمون بتقديم حلول مالية ومصرفية مبتكرة وحديثة، وتجربة مصرفية سهلة، في وقت ستساعدنا استثماراتنا المتواصلة في التحول الرقمي عن طريق فريق عملنا المتخصص على تجاوز التوقعات باستمرار والحفاظ على مكانتنا الرائدة.وأضاف: «نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي في الحفاظ على تصنيفات ائتمانية مرتفعة عند الدرجة A2 من وكالة موديز وA من فيتش، ويدل هذا الأمر على مكانتنا الرائدة بين أوساط المؤسسات المالية العالمية»، مبينا أن هذه التصنيفات تعزز الثقة التي تتمتع بها المجموعة، وقدرتها على تحقيق النمو وجذب عملاء ومستثمرين جدد إليها.فرص استثماريةوعن الفرص الاستثمارية، شدد السميط على أن البنك الأهلي الكويتي يخطط للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يمكنه الاستفادة منها من خلال تواجده في الأسواق التي يعمل بها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، لافتا إلى أن هذين السوقين منحا المجموعة فرصا فريدة للنمو، وجذب شرائح جديدة من العملاء، وتنويع مصادر الدخل والإيرادات.ويظهر ذلك القدرة على التكيف مع بيئة الأعمال المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة من أجل تقديم حلول مالية ومصرفية وتعزيز مكانتها وموقعها كمؤسسة مصرفية إقليمية رائدة.تعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعيةيركز البنك الأهلي الكويتي على تعزيز الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية والمبادرات التجارية المتنوعة التي تؤدي إلى توفير التكاليف والحفاظ على الكفاءة التشغيلية.حيث قال السميط: من خلال التعامل مع القضايا البيئية والاجتماعية، نتوقع النجاح في جذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها في جميع إدارات البنك مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتنا وتعزيز الابتكار لدينا، وندرك أن جميع المتعاملين معنا من مساهمين وعملاء ومستثمرين يأخذون ذلك في عين الاعتبار.وأضاف أن تمكين المرأة من إحدى أولويات البنك الأهلي الكويتي، لافتا: ذلك يعطينا ميزة إستراتيجية، ومع تبني معايير الحوكمة البيئية والمؤسسية والاجتماعية في أعمالنا، ندرك أن إعطاء المرأة الفرصة في صنع القرار يوفر بيئة عمل أفضل.وبين التأثير الكبير لمبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في هذه المبادرات والفعاليات والتي تهدف إلى بناء ثقة متبادلة بين المجموعة وبين العملاء والمستثمرين والمجتمعات التي تعمل فيها، حيث تسهم في تعزيز قوة العلامة التجارية وزيادة معدلات النمو عن طريق إضافة عملاء جدد. وساهم دمج فعاليات ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في عمليات مجموعة البنك الأهلي الكويتي بتحقيق فوائد اجتماعية عدة، إلى جانب النجاح في تحسين النتائج المالية.المساهمة في رفع الوعي المصرفي والماليويعمل البنك الأهلي الكويتي على دعم حملة «لنكن على دراية» التوعوية المصرفية بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، من أجل رفع الوعي المالي والمصرفي وخلق ثقافة مالية بين جميع فئات المجتمع في الكويت.وقد تجلى ذلك من خلال تكريم البنك الأهلي الكويتي بين أول 3 بنوك داعمة للحملة في وقت سابق من العام الحالي، في وقت يواصل البنك نشر المحتوى التوعوي الهادف للحملة عبر منصاته الرقمية وفي جميع فروعه.مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفيةمنذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعــــه الأربعة والأربعين المنتـــشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.ويتواجد البنك الأهلي الكويتي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقدم جميع الخدمات المصرفية لعملائه من الشركات الكويتية والإماراتية، ويخدم كذلك عملاءه الأفراد من خلال فروعه المتواجدة في دبي وأبوظبي ومركز دبي المالي العالمي DIFC.