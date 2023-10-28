Sunday, 29 October 2023 07:39 GMT

15 4 مليون دينار أرباح إيفا في 9 أشهر

10/28/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة «ايفا» عن نتائجها المالية للأشهر الـ 9 من العام 2023، إذ حققت الشركة أرباحا بلغت 61.69 فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ 13.66 فلسا للسهم عن الفترة نفسها من عام 2022.
وقال رئيس مجلس الإدارة حسين علي العتال: كان أداء مبشرا في الأشهر الـ 9 في عام 2023 بأرباح بقيمة 15.4 مليون دينار مقارنة بـ 3.4 ملايين دينار عن الفترة نفسها من عام 2022 وأضاف ان مجموع الأصول قد بلغ 111.175 مليون دينار في الأشهر الـ 9 في 2023 مقارنة بـ 90.742 مليون دينار في الأشهر الـ 9 عن الفترة نفسها من عام 2022. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم في الأشهر الـ 9 في عام 2023 إلى 62.297 مليون دينار مقارنة بـ 38.905 مليون دينار عن الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة تصل إلى 60%.
وصرح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة صالح السلمي بأن هذه النتائج جاءت نتيجة للخطة التي وضعها مجلس الإدارة في إعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى الربحية كما كانت عليه شركات المجموعة قبل أزمة 2008 المالية. ومن الجدير ذكره أن قوة أرباح التسعة أشهر للعام الحالي والتي بلغت 61.69 فلسا للسهم الواحد تعكس قوة ما تم القيام به من برامج إعادة الهيكلة والاستمرار في ذلك.

MENAFN28102023000130011022ID1107323248

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث