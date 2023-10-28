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KIB يحصد أولى جوائز Qorus Reinvention بالمنطقة

10/28/2023 11:02:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) حصده للجائزة المرموقة الأولى من نوعها ضمن جوائز Qorus Reinvention Awards في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2023، حيث حصلت منصة البنك الرقمية الجديدة والأولى من نوعها KIB Aqari على جائزة مرموقة ضمن فئة «الابتكار في التوزيع»، وقد تسلمها البنك من قبل مجموعة المصارف وشركات التأمين العالمية «Qorus» خلال حفل خاص تم تنظيمه في دبي بحضور شخصيات قيادية في مجال الابتكار المالي من كافة أنحاء المنطقة.
ويهدف برنامج الجوائز الذي أطلقته Qorus Reinvention Awards في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام 2023، لتسليط الضوء على المؤسسات التي تبتكر لتشكيل مستقبل الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم اختيار منصة KIB Aqari للفوز بهذه الجائزة التي تعتبر جزءا من جوائز «Qorus» و«Accenture» للابتكار المصرفي وجوائز الابتكار في التأمين المخصصة لتكريم أكثر الأفكار تميزا في هذا المجال. وحصدت المنصة هذا الاعتراف المتميز بعد عملية تقييم دقيقة تمت بناء على معايير محددة وصارمة، شملت التفرد بالابتكار، وإمكانية تحول المنصة إلى عامل أساسي مؤثر في السوق، وتحقيق ميزة التنافسية على المدى الطويل وعائد كبير على الاستثمار للبنك.
وفي معرض تعقيبه على هذا الإنجاز، قال عمر خليفوه، المدير التنفيذي للتحول الرقمي والابتكار في KIB: نفتخر بحصد هذه الجائزة في أول نسخة لها ضمن برنامج جوائز Qorus Reinvention في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها KIB للحفاظ على مكانته المتقدمة في مجال مواكبة أحدث الابتكارات وتطوراتها السريعة، وجهوده المستمرة لتعزيز تجربة العملاء عبر توفير خدمات مصرفية رقمية مبتكرة.
من جانبه، أعرب مدير قسم الاستشارات العقارية وتطوير المنتجات في الإدارة العقارية، م.فهد الصالح، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز، قائلا: لقد عملت المنصات الرقمية الخاصة بالبنك على تبسيط التجربة المصرفية اليومية وتسهيلها، كما أنها أتاحت فرصة تقديم استشارات مالية وعروض ومنتجات مصممة خصيصا لمختلف شرائح العملاء.

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