حمد الساير وربة ملتزم بدعم المواهب الشبابية وتعزيز فرص التطوير



البنك حريص على غرس رسالة تربوية هادفة لاستيعاب الطلبة بوقت الفراغ واستثمار جهودهم فيصل المقصيد: الشراكة مع «وربة» مهمة ونثمّن دوره الكبير الذي يقوم به لخدمة الرياضة الكويتية

أعلن بنك وربة عن شراكته الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ورعايته لدوري المدارس لعام 2023، والتي تأتي في إطار حرص بنك وربة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتنميتها وتشجيع المحافظة على نمط حياة صحي لطلبة المدارس بكل مراحلها التعليمية.وقال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير إن عقد الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الرسمية بهدف دعم جهود التنمية المجتمعية والمساهمة في تهيئة أجيال متعاقبة تسهم في نهضة ورفعة الكويت يعتبر من الركائز الأساسية الراسخة في استراتيجية بنك وربة، وتأتي رعاية دوري المدارس من قبل البنك تأكيدا على التزامه الدائم بدعم المواهب الشبابية وتعزيز فرص التطوير المتاحة لهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والقدرات اللازمة للنجاح في الحياة العلمية والمهنية وغرس قيم النجاح والريادة وتطوير المهارات الشخصية ومهارات النجاح في الحياة العلمية والعملية.وذكر الساير أن بنك وربة حريص كل الحرص على غرس الرسالة التربوية الهادفة التي تعمل على استيعاب الطلبة خلال وقت الفراغ واستثمار جهودهم فيما يعود عليهم بالفائدة واكتشاف القدرات الإبداعية لديهم ومد الأندية الرياضية بالبراعم ذوي المهارات المتميزة.وأوضح أن التوجه العالمي الآن نحو الأعمار الصغيرة للاهتمام بها من الصغر مع وجود مراحل سنية متعددة لكل الألعاب، حيث أصبحت المسابقات لاسيما دوري المدارس الذي يقام للمراحل السنية المبكرة فرصة جيدة لشغل أوقات فراغهم بما هو مفيد وتجهيزهم لمستقبل واعد بما يعود بالفائدة على البدن والعقل.وأكد الساير أن بنك وربة يواصل دعم المبادرات الرياضية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديدا الهدف الثالث «الصحة الجيدة والرفاه» والهدف السابع عشر «الشراكة من أجل الأهداف» والأنشطة المتنوعة التي يقدمها البنك لعملائه والمجتمع حرصا منه على بناء مستقبل صحي رياضي مستدام لوقود المجتمع وهم شبابه، ويواصل «وربة» إطلاق العديد من المبادرات التي تركز على التشجيع على ممارسة الرياضة واتباع نمط حياة صحي يسهم في محاربة السمنة، وذلك ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، حيث ذكرت إحصائيات مرصد الصحة العالمية أن نسبة السمنة في الكويت قد بلغت 33.2% لدى الرجال و42.7% لدى النساء مما يضع الكويت في أعلى قائمة الدول التي تعاني من السمنة على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتعتبر هذه النسب عالية عند مقارنتها بالمعدلات العالمية بحيث يستدعي معالجتها بتناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني السليم. وتوضح إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري أن نسبة الذين يعانون من السكري في الكويت تبلغ 21.1% في حين تبلغ نسب الانتشار في دول مجلس التعاون الأخرى نحو 20%، وفي الولايات المتحدة تبلغ النسبة 9.6%، في حين يبلغ المعدل العالمي 8.5%.وحول الفوائد الأخرى، علق الساير بأن الرياضة تعالج الوحدة وتسهم في تخفيف استخدام الأجهزة الهاتفية التي تزيد من نسبة التوتر البدني والعقلي، وتعزز روح الانتماء والفريق الواحد، لاسيما رياضة كرة القدم التي تعتمد على روح اللعب الجماعي، والفريق الواحد.وأشار الساير إلى أن هذا الدعم المتواصل من قبل بنك وربة لدوري المدارس يعد عاملا أساسيا في نجاح المسابقة وإثرائها في جميع الجوانب خاصة التسويقية منها، مضيفا ان تقديم الرعاية من قبل بنك وربة يعطي المسؤولين في لجنة دوري المدارس دافعا كبيرا، للعمل بشكل مضاعف بما يسهم في نجاح الدوري وفق ما يتماشى مع توجهات البنك الرامية لخدمة الرياضة الكويتية عموما ودوري المدارس على وجه التحديد.وأشاد الساير بالقائمين على دوري المدارس ودعمهم اللامحدود لنجاح الدوري ودعمه، حيث يأتي توافقا مع توجهات بنك وربة في دعم الرياضة والحركة الشبابية في الكويت لتوظيف إبداعات الشباب في برامج تعود بالنفع على الرياضة الكويتية.واختتم الساير تصريحه بأن بنك وربة يحرص على القيام بدور استـــباقي في رعاية المواهب الكويتـــية ودعم رواد الأعمال من الشباب الكويتي، مؤكدا أن رعايتنا للدوريات والمؤسسات الرياضية التي تسهم في نشر الممارسات الرياضية ورعاية المواهب الكويتية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وذلك في ظل جـهودنا لتشجيع الممارسات الصحية والرياضية ضمن مساعينا في بناء مستقبل مستدام.دور كبير في خدمة الرياضة الكويتيةبدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي فيصل المقصيد الدور الكبير الذي يقوم به بنك وربة في خدمة الرياضة الكويتية، ودعمه اللامحدود وشراكته للاتحاد من أجل تحقيق الأهداف المنشودة الذي وجد من أجلها ممثلة في تطوير وعودة الرياضة المدرسية إلى سابق عهدها.وأكد المقصيد أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي مع بنك وربة مهمة جدا، إذ تأتي امتدادا لسلسلة الطموحات والإنجازات التي تحققت منذ إنشاء الاتحاد، وتهدف إلى تعزيز الرياضة المدرسية والتعليم العالي وبناء جيل رياضي قوي يمكنه تمثيل بلدنا بفخر على المستوى المحلي والإقليمي والعربي والدولي.وأشار المقصيد إلى أن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي يسعى دائما الى التعاون المشترك مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الشراكة الرياضية المجتمعية وتطوير مستوى الأنشطة الرياضية، وأيضا لتحقيق تعاون مثمر ضمن استراتيجية الاتحاد بعنوان «مواهبنا في مدارسنا 2021 - 2026» وبكل تأكيد سوف يسهم هذا التعاون الاستراتيجي بشكل فاعل في تحقيق الأهداف المرجوة، مثمنا في الوقت ذاته دور الهيئة العامة للرياضة ووزارتي التربية والتعليم العالي والجامعات في دعم الاتحاد.وذكر المقصيد أن الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي يعتبر تنظيما رياضيا تربويا يخدم المجال الرياضي في كل المراحل التعليمية بدءا من مرحلة رياض الأطفال حتى انتهاء المرحلة الجامعية، وهو بمنزلة هيئة رياضية وطنية تأسست طبقا لأحكام قانون الرياضة، وقد أشهر عام 2018، كما أنه مشروع وطني واتحاد نوعي لا يهدف للربح ويهدف إلى النهوض بشتى المجالات الرياضية في الكويت.جدير بالذكر أن بنك وربة من البنوك التي حققت نجاحات كبيرة خلال فترة وجيزة، حيث احتل مركزا رياديا في مجال الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية للأفراد، وهو من أكثر البنوك المحلية بعدد المساهمين فيه، وتلك من أبرز المقومات التي تجعل البنك قريبا من جميع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ذلك يعتبر بنك وربة ضمن أكبر 50 بنكا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية لعام 2023 تصنيف فوربس الشرق الأوسط.