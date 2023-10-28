السيسى: الدولة مستعدة لتحمل تكلفة الإنشاءات لتحفيز الصناعة





قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة مستعدة لتنفيذ كل الإنشاءات المطلوبة لمختلف الصناعات مهما بلغت تكلفتها، بهدف دفع رجال الصناعة للتركيز على توفير المعدات، ومن ثم إحداث نقلة كبيرة فى هذا المسار.

وأوضح أنّه يجب التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الأراضى المتاحة، ومن ثم إعادة تخصيصها طبقا للقواعد والشروط للصناعات المستهدف توطينها.

أضاف أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطى القطاع الصناعى احتياجات السوق المصرية من كل المنتجات، لذلك فإن زيادة نسبة المكون فى كل صناعة يجب أن يزيد بشكل مستمر، وبالتحديد صناعة السيارات القائمة منذ عشرات السنوات.

ودعا اتحاد الصناعات المصرية إلى تبنى ملف زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتج بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وردّ الرئيس، على مقترح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بشأن إنشاء مجلس أعلى للصناعات قائلاً إن ((العبرة ليست بالمجالس ولكنها بإرادة الناس وإرادة الموظف اللى مش عارف إنه لما يوقف إجراء يعطل البلد)).

أضاف خلال فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة فى دورته الثانية، أنّ الدولة مستعدة لإعادة تخصيص مدارس التعليم الفنى التى تغطى صناعات معينة، بما يؤهلها لأداء دورها المنوط.

قال إن الدولة تعمل على تطوير وإعادة تخصيص الآلاف من المدارس الفنية، والدور الذى تؤديه حاليًأ لا يتناسب مع سوق العمل، والدولة مستعدة لتوفير أو تخصيص 100 مدرسة تكنولوجية تطبيقية سنويًا على أن يعاد تأهيلها بالشكل الذى يرغب فيه اتحاد الصناعات.

أشار إلى أن مصر قادرة على حماية نفسها بشكل كامل، وشعبها وشبابها وجيشها، وتبذل جهودا كبيرة للتخفيف من حالة الاقتتال فى قطاع غزة.

أضاف أن ((مصر بذلك جهودا لإدخال المساعدات للقطاع، ولا يمكن مواكبة ذلك بـ20 أو 60 أو 100 شاحنة مساعدات، لكن أى حجم من الشاحنات يمكن إدخالها للقطاع هو أمر شديد الأهمية)).