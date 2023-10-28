سكوب تتعاقد مع Incomercial لإدارة مشروع Zoom Plaza فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة“Scope Developments” للتطوير العقارى، مع شركة Incomercial لإدارة وتشغيل وتأجير مشروع“Zoom Plaza” بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال محمد غباشى، رئيس مجلس إدارة شركة“Scope Developments”، إن التعاقد مع Incomercial يتضمن إعداد الاستشارات الاستراتيجية والتقييمات اللازمة لإدارة المشروع، وكذلك تقديم الاستشارات لإدارة المرافق، وإدارة وتشغيل المُمتلكات، وإعداد كافة الأبحاث والدراسات التسويقية للمنشآت.

وأضاف أن الشركة بدأت أعمال الجسات الأرضية لمشروع Zoom Plaza، تمهيدًا للانتهاء من إجراءات التراخيص وبدء أعمال الحفر والأساسات للمشروع.

وقال محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة Incomercial، إن التعاقد مع Scope Developments جاء بعد توافق الرؤى الاستراتيجية التى تستهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمُستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من استثمارهم.

وقال محمد محيى، رئيس قطاع إدارة المشاريع والتسويق بشركة Incomercial، إن تعاقد المُطورين العقاريين بشكل عام مع شركات التشغيل والإدارة يعد من أهم عوامل نجاح المشروعات التجارية والإدارية، مما يساهم فى تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمالكين.

وأضاف أن مشروع Zoom Plaza، من المشروعات التجارية والإدارية بحى جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3384 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية 13 ألف متر مربع، ويضم مجموعة مُتنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والطبية بمساحات مُختلفة.