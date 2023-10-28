سكوب تتعاقد مع Incomercial لإدارة مشروع Zoom Plaza فى القاهرة الجديدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة“Scope Developments” للتطوير العقارى، مع شركة Incomercial لإدارة وتشغيل وتأجير مشروع“Zoom Plaza” بمدينة القاهرة الجديدة.
وقال محمد غباشى، رئيس مجلس إدارة شركة“Scope Developments”، إن التعاقد مع Incomercial يتضمن إعداد الاستشارات الاستراتيجية والتقييمات اللازمة لإدارة المشروع، وكذلك تقديم الاستشارات لإدارة المرافق، وإدارة وتشغيل المُمتلكات، وإعداد كافة الأبحاث والدراسات التسويقية للمنشآت.
وأضاف أن الشركة بدأت أعمال الجسات الأرضية لمشروع Zoom Plaza، تمهيدًا للانتهاء من إجراءات التراخيص وبدء أعمال الحفر والأساسات للمشروع.
وقال محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة Incomercial، إن التعاقد مع Scope Developments جاء بعد توافق الرؤى الاستراتيجية التى تستهدف تقديم أفضل الخدمات للعملاء والمُستثمرين لتحقيق أقصى استفادة من استثمارهم.
وقال محمد محيى، رئيس قطاع إدارة المشاريع والتسويق بشركة Incomercial، إن تعاقد المُطورين العقاريين بشكل عام مع شركات التشغيل والإدارة يعد من أهم عوامل نجاح المشروعات التجارية والإدارية، مما يساهم فى تحقيق أعلى العوائد الاستثمارية للمالكين.
وأضاف أن مشروع Zoom Plaza، من المشروعات التجارية والإدارية بحى جنوب الأكاديمية بمدينة القاهرة الجديدة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 3384 متر مربع، وتبلغ المساحة البنائية 13 ألف متر مربع، ويضم مجموعة مُتنوعة من الوحدات التجارية والإدارية والطبية بمساحات مُختلفة.
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