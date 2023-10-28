أسعار النفط ترتفع 3 بالمئة وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بنحو ثلاثة بالمئة، لتصل إلى أعلى مستوى لها الأسبوع الماضي جراء المخاوف من توسع نطاق الحرب في غزة، ما قد يعطل إمدادات الخام العالمية. وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد ارتفعت بمقدار 2.55 دولارا، ما يعادل 2.9 بالمئة، ليصل سعر التسوية إلى 90.48 دولارا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.33 دولارا، أو 2.8 بالمئة، ليبلغ سعر التسوية 85.54 دولارا. وعلى مدار الأسبوع، انخفض برنت حوالي 2 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 4 بالمئة. وفي وقت مبكر من جلسة التداول يوم الجمعة، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل بعد أن ضرب الجيش الأمريكي أهدافاً إيرانية في سوريا. ثم تراجعت الأسعار الى سلبية بعد فترة وجيزة من جلسة التداول، حيث تأثرت الأسواق بتقارير مختلفة حول محادثات الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل، بقيادة قطر وبالتنسيق مع الحكومة الأمريكية. وكانت القوات الجوية والبرية الإسرائيلية قد كثفت عملياتها في قطاع غزة وسط أنباء عن قصف عنيف للقطاع المحاصر. وفي الوقت نفسه، اشترط مسؤول في حماس إطلاق سراح الرهائن في غزة بوقف القصف الإسرائيلي للقطاع، والذي بدأ بعد هجوم دام لحماس على جنوب إسرائيل قبل حوالي ثلاثة أسابيع. وقد حثت العديد من دول العالم، بما في ذلك العديد من الدول العربية، إسرائيل على تأخير الغزو البري المخطط له، والذي من شأنه أن يضاعف الخسائر في صفوف المدنيين، وقد يوسع دائرة الصراع في المنطقة.
الأسعار الفورية في آسيا ثابتة بفضل دعم الطلب على التدفئة
لم تشهد الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا تغيرًا يذكر الأسبوع الماضي، حيث دعم الطلب الأوروبي المطرد على التدفئة أسعار الغاز على الرغم من أن التوقعات تشير الى اعتدال الطقس نسبياً في الأشهر المقبلة. وقد انخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر ديسمبر إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف ليصل إلى 17.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، مقارنة بأعلى مستوى في الأسبوع الماضي الذي بلغ 17.90 دولارًا. وخففت توقعات الطقس المعتدل في أوروبا التقلبات في السوق التي تأثرت بمخاوف بشأن الإمدادات، بما في ذلك جولة ثانية محتملة من الإضرابات الأسترالية التي تم إلغاؤها سابقاً. وقال محللون إن ضعف الطلب الفوري من قبل دول شمال شرق آسيا، ووفرة المعروض من الإمدادات على نطاق واسع في المنطقة، ساعدا أيضًا في الحفاظ على استقرار الأسعار. ومع ذلك، فإن الطلب المستمر على التدفئة في أوروبا حال دون انخفاض الأسعار بشكل أكبر. ويراقب المتعاملون تطورات الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث أثارت التقارير عن وقوع ضربات عسكرية أمريكية لأهداف إيرانية في سوريا الأسبوع الماضي، المخاوف من اتساع نطاق الصراع. وعلى الرغم من أن الضربات ليس لها تأثير مباشر على الإمدادات، إلا أن هناك مخاوف متزايدة من أن الصراع في قطاع غزة بين إسرائيل المدعومة من الولايات المتحدة وحماس قد يتسع، وبالتالي من المحتمل أن يعطل شحنات الغاز من المنطقة.
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