وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً عن 54 عاماً



عثر على الممثل ماثيو بيري الذي اشتهر بتقديم دور تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجليس، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على بيري في "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم قسم شرطة لوس أنجليس لمجلة "بيبول" إن الضباط استجابوا لاتصال على عنوان بيري بخصوص وفاة رجل في الخمسينيات من عمره، لكن لم يتم التأكد من هوية المتوفي.

وولد بيري في ويليامزتاون، بماساتشوستس، في 19 آب/أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، حيث كانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.

لعب بيري دور تشاندلر بينج في مسلسل فريندز على مدار 10 سنوات، وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002.

وعلى الرغم من نجاحه، عانى بيري من الإدمان، وطلب العلاج في عامي 1997 و2001. وقال لإذاعة بي بي سي البريطانية الثانية في عام 2016 إنه لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس من مسلسل فريندز.