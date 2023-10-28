Sunday, 29 October 2023 07:38 GMT

وفاة نجم مسلسل فريندز ماثيو بيري غرقاً عن 54 عاماً

10/28/2023 10:00:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


عثر على الممثل ماثيو بيري الذي اشتهر بتقديم دور تشاندلر بينج في مسلسل "فريندز" الشهير ميتا في منزل بمنطقة لوس أنجليس، حسبما أفادت مصادر إنفاذ القانون لصحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وذكرت الصحيفة أنه تم العثور على بيري في "جاكوزي" بالمنزل، ولم يتم العثور على أي مخدرات في مكان الحادث.

وقال متحدث باسم قسم شرطة لوس أنجليس لمجلة "بيبول" إن الضباط استجابوا لاتصال على عنوان بيري بخصوص وفاة رجل في الخمسينيات من عمره، لكن لم يتم التأكد من هوية المتوفي.

وولد بيري في ويليامزتاون، بماساتشوستس، في 19 آب/أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، والتحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، حيث كانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.
لعب بيري دور تشاندلر بينج في مسلسل فريندز على مدار 10 سنوات، وحصل على ترشيح لجائزة إيمي في عام 2002.

وعلى الرغم من نجاحه، عانى بيري من الإدمان، وطلب العلاج في عامي 1997 و2001. وقال لإذاعة بي بي سي البريطانية الثانية في عام 2016 إنه لا يتذكر أحداث تصويره المواسم من الثالث إلى السادس من مسلسل فريندز.

MENAFN28102023000110011019ID1107323192

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث