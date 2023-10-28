4 مصابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال مواجهات شرق نابلس

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية“وفا”، إن“الشبان الأربعة أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل”.

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