4 مصابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال مواجهات شرق نابلس

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، ليل السبت/الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية“وفا”، إن“الشبان الأربعة أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل”.
MENAFN28102023000151011027ID1107323188
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.