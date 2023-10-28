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4 مصابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي خلال مواجهات شرق نابلس

10/28/2023 9:20:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 4 شبان فلسطينيين بالرصاص الحي، ليل السبت/الأحد، خلال مواجهات اندلعت مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم عسكر شرق نابلس بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية“وفا”، إن“الشبان الأربعة أصيبوا بالرصاص الحي في الأطراف، بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافتان، مخيم عسكر من عدة محاور، وأغلقت المنطقة بشكل كامل”.

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