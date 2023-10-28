كوسوفو... صربيا لا تنكر حق الآخر في دولة، بل تنكر وجوده كشعب

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Kosovo: "Serbien bestreitet nicht nur die Staatlichkeit des Andern, sondern auch die Existenz als Volk" (الأصلي)Español (es) "La diplomacia suiza en Kosovo es poco visible"Français (fr) ((La Serbie conteste l'existence du peuple albanais))Pусский (ru) ((Сербия отрицает само право иного народа на существование))English (en) 'Swiss diplomacy in Kosovo is not very visible'Italiano (it) "La Serbia non nega solo la statualità del Kosovo, ma anche l'esistenza del popolo kosovaro"

سويس إنفو (SWI swissinfo): عندما فرضت روسيا عسكريًّا النزعة الانفصالية الموالية لها في أبخازيا وجنوب أوستينيا وترانسنسترين (مولدافيا)، وبطبيعة الحال في شرق أوكرانيا، كان بوتين دائمًا يُبعد كل نقد بقوله إن الناتو تدخل في العام 1999 إلى جانب كوسوفو، فهل هذه المقارنة جائزة؟

أوليفر جَنز شمِت: لا، هاتان مسألتان مختلفتانِ تمامًا. أحدهما كانت تدخلًا إنسانيًّا لمنع واحدة من أكبر الجرائم بعد العام 1945، والثانية سياسة قوة مسعورة لإِضعاف الدول ذات السيادة.

تحاول روسيا أن تبني نظرية في القانون الدولي تتجاهل عمدًا بأن صربيا منذ أواخر الثمانينيّات بقيادة ميلوشيفيتش، كان هدفها ممارسة التمييز ضد الأغلبية الألبانية في كوسوفوK وبالتالي طردها. ارتكبت صربيا أكبر الجرائم في مجال حقوق الإنسان عندما مارست الجهات المسؤولة القتل الممنهج، واستخدمت العنف الجنسي ضد السكان، وهدمت أربعين ألف منزل، ودمّرت الجزء الأكبر من الموروث الثقافي.

إنّ حكومةً تتصرف بهذه الطريقة إزاء شعبها، تفقد الحق في حكمه. الألبانيون والألبانيات في كوسوفو كانوا في العام 1991 قد أعلنوا استقلالهم، أما التدخل الدولي للناتو فقد جاء في العام 1999، وذلك بهدف تأمين حقوق إنسان أساسية ومنع عملية تهجير جماعي.

المؤرخ أوليفر ينس شميت، أصيل بازل، هو أستاذ في معهد تاريخ أوروبا الشرقية بجامعة فيينا. بالإضافة إلى التطورات الاجتماعية والثقافية في منطقة البلقان الألبانية، تشمل مجالات تركيزه أيضًا الفاشية في أوروبا الشرقية مع التركيز على رومانيا والمجتمع والسياسة في أواخر الإمبراطورية العثمانية. ألّف كتاب "كوسوفو: تاريخ قصير للمناظر الطبيعية في وسط البلقان". Wikimedia Commons

كوسوفو منطقةٌ محمّلةٌ بمعانٍ كثيرة التناقض، أيُّ هذه المعاني في الذاكرة الصربية، وأيّها في الذاكرة الألبانية؟

حتى الاستقلال في العام 2008 لم تكن كوسوفو دولةً ذات سيادة، وقبل العام 1945 لم تشكل وحدة إقليمية حتى. إن مصطلح كوسوفو يشير إلى منطقة ريفية، ولفترة طويلة لم تكن هناك هوية إقليمية، بل تصورٌ ووعيٌ لإقليمٍ بحدودٍ غامضة.

الصربيون والصربيات والألبانيون والألبانيات يروون عن ذلك قصصًا تتشابه بكون كل طرف يرويها يستبعد الآخر. في الغرب، ولفترةٍ طويلة، أُخذ بالرواية الصربية فقط، وهي رواية، باختصار، تسير في هذا المنحى: وصل السلافيون والسلافيات إلى كوسوفو في العصر الوسيط المبكّر، وفي العام 1389 هُزم الصربيون والصربيات خلال الدفاع عن البلقان بوجه العثمانيين، فنشأت أسطورة معركة كوسوفو التي سقط فيها الأمير الصربي "لازار" من أجل المسيحية والأمة الصربية.

استُخدمت هذه الأسطورة من قبل الدولة الصربية في القرن العشرين لتوضيح المطلب الصربي بهذه المنطقة. وفقًا للرأي الصربي بدأت الكارثة في منطقة كوسوفو بهجرة الألبانيين والألبانيات، حيث "جاءوا إليها في نهاية القرن الثامن عشر كمستفيدين من السيطرة العثمانية."

لكنَّ البحوث التاريخية تُظهر بأن الألبانيين والألبانيات يشكلون واحدةً من أقدم المجموعات اللغوية في أوروبا ويعيشون في كوسوفو قبل هجرة السلافيين والسلافيات إليها بوقتٍ طويل. أما الرواية الصربية غير التاريخية فتزعم العكس تمامًا، حتى أن الأكاديمية الصربية للعلوم طرحت في الثمانينيات نظرية تفيد بأن الألبان والألبانيات قد ارتكبوا جريمة "إبادة بيولوجية" بحق الصربيين والصربيات، وذلك من خلال نسب مواليدهم المرتفعة.

نتذكر بأن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اشتكى أمام فلاديمير بوتين من تطهير عرقي مزعوم بحق صرب كوسوفو. قال فوتشيتش ذلك بعد تصعيد بين مسلّحين صرب من ذوي الارتباطات الإجرامية والشرطة الكوسوفية، وأدّى إلى أربعة قتلى.

من هم صرب كوسوفو؟ هم ينقسمون إلى مجموعتين رئيسيتين، أولًا: أولئك الذين يعيشون موزعين على تجمعات سكنية متناثرة في كوسوفو. وهنا لا توجد مشاكل كبيرة، فالأمر يتعلق بفئة سكانية متقدمة في السن. الكثير من الشبيبة يغادرون كوسوفو بسبب انسداد الأفق. تكاد الشبيبة الصربية لا تختلف في ذلك عن نظيرتها الألبانية.

ثانيًا: تعيش مجموعة أكبر عددًا في شمال كوسوفو بشكل مكتظ، وتشكل دولةً داخل الدولة وتموّلها بلغراد. يوفّر ذلك في الواقع مزايا مادية، فالمتقاعدون والمتقاعدات مثلًا يتلقون راتبين تقاعديين، واحدًا من كوسوفو وآخر من صربيا. بالإضافة إلى ذلك يشكل شمال كوسوفو مركزًا مهمًّا للجريمة المنظمة. في الواقع لا توجد شرطة في المنطقة، فمن مصلحة الجريمة المنظمة أن تمنع دخول شرطة كوسوفو؛ وفي هذا السياق توصف كل عملية تقوم بها الشرطة بأنها عنف عنصري. لقد رأى العالم أمام عينيه خلال الحادث المذكور كم هو الارتباط وثيقٌ بين الجريمة المنظمة والعنف السياسي، كما أصبح واضحًا كيف تتشابك هذه المجموعات من الفاعليات السياسية الإجرامية مع الحكومة في بلغراد.

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حرية التعبير تُواجه اختبارا عسيرا على مستوى العالم

أحد ركائز الديمقراطية يتزعزع، فمن يحمي حرية التعبير؟ هنا نظرة عامة حول الموضوع.

القضية مشحونة، ويعود الأمر إلى أن لِكوسوفو، وهي دولةٌ مستقلة، أهمية كبيرة في الدستور الصربي، وأن جميع المؤسسات الصربية ملزَمة بهدف استعادة السيطرة عليها. العقيدة القومية والأسطورة عقبتان في طريق صربيا نحو دولة القانون والديموقراطية. حاليًا، صربيا بعيدةٌ جدًّا عن ذلك.

بيل كلينتون (على الحائط في الخلف إلى اليمين) في بريشتينا: يوجد في عاصمة كوسوفو شارع عريض يحمل اسم الرئيس الأمريكي السابق. © Keystone / Jean-christophe Bott

صربيا مرتبطةٌ بروسيا اقتصاديًّا، هل تغيرت نظرة الخارج إلى كوسوفو منذ الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا؟

في البداية كان الاعتقاد بأن كوسوفو ستستفيد من التحول الجيوسياسي حيث العلاقة الأوكرانية بروسيا تحمل الكثير من القواسم المشتركة مع العلاقة بين صربيا وكوسوفو. روسيا وصربيا لا تنكران حق الآخر في دولة فحسب، بل حتى وجوده كشعب. تريدان إذابة الآخر أو دمجه بهما أو طرده. هنالك أيضًا نظرية صربية تفيد بأن "الألبان في الواقع هم صرب متحولون إلى الإسلام".

حتى سبتمبر 2023، حيث وقوع أعمال العنف التي ارتكبها المتطرفون والمتطرفات الصرب، كانت الحكومة الكوسوفانية معزولة إلى حدٍّ ما، وذلك لأن الحكومة الصربية لديها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بفضل توريدات الذخائر المهمة للحرب في أوكرانيا. ألكسندر فوتشيتش الذي يميل عقائديًّا باتجاه روسيا، ليس ديموقراطيًّا، بل حاكمًا متسلطًا يتصرف في الداخل بوحشية. أن يخطب الغرب ودّه، فذلك أمرٌ خطير، لأن كوسوفو هي الديموقراطية الوحيدة الفاعلة في المنطقة. وبينما يجري في حالة أوكرانيا الحديث بحق حول الدفاع عن القيم الغربية، كالديموقراطية، فإن الغرب، وفي المقدمة أمريكا، يُلحق من خلال الموقف لصالح فوتشيتش، الضرر بكوسوفو التي تُراعى فيها هذه القيم تحت جهد كبير لدولٍ غربية، أكثر مما تراعى في صربيا.

إذن أنت تقيّم تطور المؤسسات الديموقراطية في كوسوفو منذ الاستقلال في 2008 بشكلٍ إيجابي؟

تتمتع كوسوفو اليوم بمشهد حزبي حيوي. بالتوازي فإن دولًا مثل ألبانيا وصربيا تراجع فيها التطور الديموقراطي. هناك، إما ان تجري انتخاباتٌ غير حرّة، أو أن المعارضة لا تقبل بالنتائج وتقاطع البرلمان، على الأقل لفترة محددة.

من المؤكد أن هناك العديد من الأمور في كوسوفو ما زال مقلقًا، مثل الفساد في الوظائف الحكومية. من ناحيةٍ أخرى يجب أن نضع نصب أعيننا الوضع الذي انطلقت منه هذه الدولة: شعبٌ مصدوم من القمع والحرب والتشريد، وبلدٌ يعتريها من كل جانب خرابٌ واسع. لكن الاختبار الحقيقي هو أن الحكومة التي تخسر الانتخابات تقبل بهزيمتها. إن تبديل الحكومة بالانتخابات أمرٌ ممكن، وإن كان الجدلُ حول حكومة "آلبن كوتي" شديدًا. المجتمع ليس متعلقًا بروح استبدادية، كما هو الأمر في صربيا أو ألبانيا حيث تنتشر هذه الروح بشكلٍ واسع.

اعترفت سويسرا باستقلال كوسوفو في الشهر الذي أُعلن فيه. يبدو أنها واحدة من اللحظات القليلة التي تضع فيها سويسرا نبراتها في السياسة الخارجية. ماذا بقي من ذلك؟

كان الاعتراف أخرقًا لأنه عفوي ولم يكن ضمن استراتيجية. الدبلوماسية السويسرية في كوسوفو حاليًّا قليلة الوضوح بالمقارنة مع أهمية سويسرا فيها وأهمية الجالية الكوسوفانية في سويسرا؛ هي أقل وضوحًا من الدبلوماسية النمساوية. على سبيل المثال فإنه قلما نرى سياسيات أو سياسيين سويسريين في كوسوفو. في المقابل فإن "آلبن كورتي" يتدخل في الحملات الانتخابية السويسرية لصالح حزبه، الحزب الاشتراكي. هنا ينبغي أن تهتم سويسرا في تزويد الرأي العام في كوسوفو بالمعلومات، خاصةً حول نظامها السياسي.

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لماذا؟

في زيارتي الأخيرة إلى كوسوفو كان لا بد لي أن ألاحظ بأن الأفكار الإسلامية تنتشر بين أجزاء من الجيل الشاب. هذا التطور يقلق أيضًا الأكثرية ذات التوجه العلماني.

بخصوص نشوء التيارات الإسلامية، يتحمل الغرب أيضًا بعض المسؤولية: فلوقت طويل كانت كوسوفو البلد الوحيد في غرب البلقان الذي لم يحصل الناس فيه على حرية السفر دون تأشيرة. بدلًا من ذلك كان باستطاعة الألبانيات والألبانيين السفر إلى الدول الإسلامية بشكلٍ أساسي؛ وهذه الدول كانت نشطة في الدعم، على سبيل المثال عبر المنح. يجب ألّا نندهش في الغرب إذا عاد الشبان والشابات من تركيا أو من دول الخليج بأفكار الأنظمة القائمة هناك. الدول ذاتها استثمرت أيضًا في كوسوفو، وذلك في المدارس والجامعات والمستشفيات.

كوسوفو بلدٌ صغير. من خلال استخدام واضح ومحدد للموارد، لكن مركّز، ومن خلال سياسة رمزية أقوى تستطيع الدول الغنية مثل سويسرا أن تحقق الكثير. لكنَّ انطباعي يشير إلى أن السياسة السويسرية هنا تغمض عينيها: من اليسار إلى اليمين لا يوجد اليوم خطة متماسكة طويلة الأمد لكيفية التعامل مع الجالية الكوسوفانية. في الوقت الذي يعرف فيه الكوسوفيون والكوسوفيات الكثير جدًّا عن سويسرا، فإن ممثلي وممثلات النخبة السويسرية لا يعرفون شيئًا عن كوسوفو.

تحرير: ديفيد أوغستر

ترجمة: جواد الساعدي

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