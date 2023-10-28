سكان الرفاعة يشيدون بخدمات شرطة دبي

أشاد سكان منطقة الرفاعة بجهود القيادة العامة لشرطة دبي في بسط الأمن والأمان في الإمارة، بالإضافة إلى تقديمها للخدمات المميزة التي تلبي احتياجات الجمهور.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته شرطة دبي مع المواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، ضمن مبادرة اللقاء المفتوح ((صوتك مسموع)) الذي يهدف إلى تعزيز التواصل وتفعيل قنوات الاتصال المباشر مع أفراد المجتمع، بما يكفل مشاركة الجمهور في إبداء الملاحظات والمقترحات.

وشهد اللقاء اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز بر دبي، والعميد جمعة خلفان المهيري، نائب مدير مركز شرطة الرفاعة، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين، والمواطنين والمقيمين والشركاء في منطقة اختصاص المركز.

وأكد اللواء خليل المنصوري أن اللقاء يأتي ضمن مبادرة ((صوتك مسموع)) التي تهدف إلى سماع آراء ومقترحات المواطنين والمقيمين في الإمارة، والتواصل المباشر معهم للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتاً إلى أن شرطة دبي تأخذ كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها من أفراد مجتمع دبي بعين الاعتبار وتتابعها، وأن مكاتب شرطة دبي مفتوحة وجاهزة دائماً للتواصل مع الجميع في مختلف الأوقات.

أهمية التواصل

من جانبه أكد العميد جمعة خلفان المهيري، أهمية تنظيم اللقاءات المباشرة والتواصل مع كافة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن جهود شرطة دبي لا تقتصر على تقديم خدماتها الشرطية والأمنية فقط، لكنها تتعدى ذلك إلى تنسيق الجهود والتواصل بشكل مستمر مع جميع الدوائر الحكومية الأخرى لتقديم خدمات تعكس جودة الحياة في إمارة دبي.

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