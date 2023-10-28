السكتة الدماغية ثاني أكثر الأمراض المتسببة في الوفاة

يشكّل اليوم العالمي للسكتة الدماغية، الذي حُدّد في الـ 29 من أكتوبر من كل عام، مناسبة لنشر التوعية حول المرض، حيث حددته المنظمة العالمية للسكتات الدماغية، بهدف زيادة الوعي، والعمل للوقاية منه في جميع أنحاء العالم، ووفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها ، يمكن تفادي العديد من السكتات الدماغية من خلال تغيير نمط الحياة، والعمل مع فريق الرعاية الصحية للسيطرة على الظروف التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأكد الدكتور محمد المعتز اختصاصي المخ والأعصاب والسكتة الدماغية لـ ((البيان))، أن السكتة الدماغية من أكثر الأمراض المسببة للإعاقة، وثاني أكثر الأمراض المسببة للوفاة، ووفقاً لأحدث الإحصاءات العالمية، يعاني حوالي 100 مليون شخص حول العالم من تبعات السكتة الدماغية، ويبلغ معدل الإصابة بالسكتة الدماغية عالمياً حوالي 15 مليوناً كل عام، وأن هناك شخصاً من كل 4 أشخاص معرض الإصابة بالسكتة الدماغية طوال حياته.

ولفت إلى أن السكتة الدماغية لم تعد حكراً على كبار السن، حيث إن أكثر من 60 % من إصابات السكتة الدماغية تحدث تحت سن الـ 65 عاماً، لافتاً إلى أن هناك الكثير من مسببات السكتة الدماغية، أهمها ارتفاع ضغط الدم والسكر والكوليسترول والإسراف في التدخين والكحول، إضافة إلى عدم ممارسة الرياضة والسمنة واضطرابات النوم، وكذلك بعض أمراض القلب، كالرفرفة الأذينة وأمراض تصلب الشرايين.

أعراض

ونوه بأن أهم أعراض السكتة الدماغية، عدم القدرة على نطق أو فهم الكلام، ضعف الأطراف، ونقص الإحساس، واختلال الرؤية والتوازن، داعياً إلى أنه عند حدوث أي من هذه الأعراض، يجب التوجه إلى أقرب مستشفى مجهز للتعامل مع حالات السكتة الدماغية، مفيداً بأن الساعات الأربع والنصف الأولى، هي الفترة الذهبية لعلاج السكتة الدماغية عن طريق العقار المذيب الجلطة، إن هناك أيضاً الكثير من التطور في علاجات حالات السكتة الدماغية عّن طريق استخدام القسطرة المخية للوقاية من السكتة الدماغية، يجب الحفاظ على معدلات الضغط والسكر والكوليسترول في معدلها الطبيعي وإنقاص الوزن، والحفاظ على الرياضة والامتناع عن التدخين.

ومن جانبها، أفادت الدكتورة بهناز الأنصاري اختصاصي طب الأعصاب، إلى أنه بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن السكتة الدماغية هي السبب الرئيس للوفاة والإعاقات العصبية في العالم، وتتسبب في وفاة حوالي 6 إلى 5 ملايين شخص كل عام، يحدث هذا المرض في الغالب عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 51 إلى 60 عاماً، ويرتبط سببه في 52 % من الحالات بنقص تروية القلب، و45 % من الحالات بسبب نزيف دماغي. ومن بين 800 ألف شخص يصابون بالسكتة الدماغية كل عام، يفقد أكثر من 75 % منهم القدرة على المشي.

ولفتت الأنصاري إلى أن السكتة الدماغية هي اضطراب شائع في الجهاز العصبي، يمكن أن يؤدي إلى إعاقة دائمة، حسب نوع الإصابة وشدتها، ويعد هذا المرض أول اضطراب وعائي دماغي في العالم، وبعد أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وتبلغ نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية السنوية، حوالي 2.7 إلى 4.7 حالات لكل 1000 شخص في العالم.

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