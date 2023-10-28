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ضربات الترجيح تمنح ليجا دي كيتو الإكوادوري لقب سود أمريكانا على حساب فورتاليزا البرازيلي

10/28/2023 8:00:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توج فريق ليجا دي كيتو الإكوادوري بلقب بطولة "سود أمريكانا" لكرة
القدم، للمرة الثانية في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على فورتاليزا البرازيلي 4 /
3 بضربات الترجيح، عقب نهاية المباراة في الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1.

وسبق للفريق الإكوادوري التتويج باللقب في عام 2009، كما أنه خسر نهائي نسخة عام 2011، فيما تواجد فورتاليزا في النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وتقدم فورتاليزا في الدقيقة 48 عن طريق خوان مارتن لوسيرو، قبل أن يدرك الفريق الإكوادوري التعادل في الدقيقة 56 عن طريق ليساندرو ألزوجاراي.

وانتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1 /1، ليتم الاحتكام إلى شوطين
إضافيين، ثم ضربات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإكوادوري الذي نجح في الفوز بها بنتيجة 4 /3.

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