شن الطيران الإسرائيلي والزوارق الحربية خلال الليل غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 8000 من بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الغارات تركزت على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.

وقصف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في جباليا شمالي القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، وحي الشجاعية شرقي غزة.

ومساء السبت، استهدف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في محيط المستشفى الإندونيسي، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حي الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحي التفاح، وغيرها من المناطق شمالي القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول انتشال قتلى وجرحى من تحت أنقاض المنازل والمباني والمنشآت التي قصفت، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 1800 بينهم 1000 طفل، بحسب "وفا".

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة مستشفى ناصر في خان يونس، عن حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوي وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى توزيع مركبات الإسعاف على أنحاء متفرقة في القطاع، في ظل صعوبة التواصل مع انقطاع شبكتي الاتصالات والانترنت كليا، الأمر الذي يشكّل خطورة على تلك الطواقم التي تحاول القيام بواجبها لإسعاف المصابين.





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قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة





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