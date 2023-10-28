Sunday, 29 October 2023 05:04 GMT

حماس: المقاومة ما زالت تتحكم بمجريات المعركة

10/28/2023 7:22:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، اليوم السبت، إن
المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة ولن تتنازل عن تحقيق أهدافها.

MENAFN28102023000151011027ID1107323173

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث