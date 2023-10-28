حماس: المقاومة ما زالت تتحكم بمجريات المعركة
التاريخ
10/28/2023 7:22:51 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري، اليوم السبت، إن
المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة ولن تتنازل عن تحقيق أهدافها.
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