اليونيفل: إصابة ضابط إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين

اليونيفل: إصابة ضابط إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين
التاريخ
10/28/2023 7:22:51 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفل" السبت، إصابة مقرها في جنوب لبنان بقذيقة، مشيرة إلى أن العمل جار للتحقق من مصدرها. وصرح المتحدث باسم اليونيفل، بأن: "قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها"، مشيرا إلى "وقوع بعض الأضرار من دون إصابات". وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير عن إصابة ضابط برتبة نقيب من القوة التابعة للأمم المتحدة، إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان.
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