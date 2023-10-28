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اليونيفل: إصابة ضابط إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين

10/28/2023 7:22:51 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفل" السبت، إصابة مقرها في جنوب لبنان بقذيقة، مشيرة إلى أن العمل جار للتحقق من مصدرها. وصرح المتحدث باسم اليونيفل، بأن: "قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها"، مشيرا إلى "وقوع بعض الأضرار من دون إصابات". وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير عن إصابة ضابط برتبة نقيب من القوة التابعة للأمم المتحدة، إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان.

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