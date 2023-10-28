الرنتاوي : حماس ليست نفقا او بناية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال الكاتب الأردني عريب الرنتاوي، مساء أمس السبت ، ان حركة حماس ليست نفقا أو بناية ولكن حماس هي حركة متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية.
واضاف الرنتاوي خلال استضافته في برنامج صوت المملكة ، ان حماس تتحول الى العنوان الرئيس في فلسطين .
ودعا الرنتاوي الاردن الى التعامل مع حماس كما يتم التعامل مع السلطة الفلسطنية لانها تمثل قطاعا كبيرا
من الشعب الفلسطيني .
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