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الرنتاوي : حماس ليست نفقا او بناية

10/28/2023 7:22:50 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال الكاتب الأردني عريب الرنتاوي، مساء أمس السبت ، ان حركة حماس ليست نفقا أو بناية ولكن حماس هي حركة متجذرة في أوساط الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية.

واضاف الرنتاوي خلال استضافته في برنامج صوت المملكة ، ان حماس تتحول الى العنوان الرئيس في فلسطين .

ودعا الرنتاوي الاردن الى التعامل مع حماس كما يتم التعامل مع السلطة الفلسطنية لانها تمثل قطاعا كبيرا
من الشعب الفلسطيني .

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