الشرطة الأمريكية توقف سائقة عمرها عامان

أوقفت الشرطة الأمريكية سائقة عمرها عامان تقود سيارة وردية بمدينة أوكارتشي في ولاية أوكلاهوما.

وأظهر مقطع فيديو طريف، تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي، الطفلة التي تم إيقافها وهي تنظف أسنانها أثناء قيادة سيارتها اللعبة التي تعمل بالبطارية.

وذكر موقع صحيفة «ديلي ميل» أن ضابطاً يدعى مانيس لاحظ وجود منتهك صغير للقانون في شارع كانساس، مشيرةً إلى أنه اتخذ إجراءً فورياً تجاه الطفلة روز فيرن.

ولفتت إلى أن فيرن لم تلاحظ في البداية وميض الأضواء وصفارة الإنذار خلفها، لكنها عادت أخيراً لتنظر إلى سيارة الشرطة.

وحظيت تلك الواقعة المضحكة بتفاعل كبير، وكتب أحدهم: «عمل جيد، يجب أن يوقف هؤلاء المسرعون».

وقال آخر: «عمرها سنتان فقط ولا يوجد ترخيص. أتساءل: كم عدد النقاط التي ستحصل عليها؟».

وتصل حدود السرعة المطلقة في أوكلاهوما إلى 25 ميلاً في الساعة في معظم المناطق المدرسية، و35 ميلاً في الساعة على الطرق السريعة في حدائق الولاية وملاجئ الحياة البرية، و55 ميلاً في الساعة على معظم طرق المقاطعات.

وتتم معاقبة منتهكي السرعة بالغرامات، وأحياناً بالسجن، والحد الأقصى لمدة السجن الممكنة عموماً هي عشرة أيام للجريمة الأولى.









