العثور على قاتل فيروسي

حدد خبراء الصحة في فرنسا مرضاً، لأول مرة، قاتل فيروسي، ممثلاً بمرض يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به، وفق ((ديلي ميل)). وتم العثور على القراد الذي يحمل حمى القرم والكونغو النزفية على حدود البلاد مع إسبانيا.

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