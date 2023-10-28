Sunday, 29 October 2023 05:03 GMT

العثور على قاتل فيروسي

10/28/2023 7:22:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حدد خبراء الصحة في فرنسا مرضاً، لأول مرة، قاتل فيروسي، ممثلاً بمرض يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى أربعة من كل عشرة أشخاص يصابون به، وفق ((ديلي ميل)). وتم العثور على القراد الذي يحمل حمى القرم والكونغو النزفية على حدود البلاد مع إسبانيا.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز

MENAFN28102023000110011019ID1107323168

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث