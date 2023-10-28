«الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» يكرّم صناع الأفلام

أسدل ((مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب))، الستار على فعاليات نسخته العاشرة التي تأتي تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك خلال حفل خاص استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أول من أمس، وحضره كوكبة من نجوم السينما والدراما العربية.

وتوّج المهرجان في حفل الختام عدداً من المخرجين وصناع الأفلام المتميزين والواعدين عن سبع فئات، حيث فاز فيلم ((نزوح)) للمخرجة سُؤدُد كعدان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال ((سكون)) من إخراج أحسن منهاس، ومروان بكري، جائزة أفضل فيلم خليجي قصير. وحصد فيلم ((أمل)) من إخراج كانتو راندريسي، ووليد لاوير، ولوسي جون، وماكسيم بيترو، وهينري إمبويم جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة، وانتزع فيلم ((ضمير متصل)) للمخرج مجتبى الحجي جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة.

وفاز فيلم ((دودة القز)) للمخرج أمير هونارماند، بجائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، فيما نال ((تلة الحصى)) من إخراج مارجولن بيريتن، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، فيما توج فيلم ((تيتينا)) من إخراج كايسا نايس، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل. وحصل فيلما ((قبلة القطة)) لهَنغ سو بِن، و((حادي العيس)) لعبدالله سحرتي على تنويه خاص.

ولفتت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن، مديرة المهرجان، في كلمتها، إلى أن كافة الأعمال التي عرضها ((الشارقة السينمائي الدولي)) ساهمت في فتح عيون الصغار على صنوف الإبداع.

وقالت: ((مع وصولنا إلى المحطة الأخيرة من المهرجان نكرم ثلة من صناع الجمال ورواة الحكاية على ما قدموه من أفلام وأعمال تابعناها بكل شغف، عبروا فيها عن مشاعرنا جميعاً، حيث كنا على مدار 5 أيام على موعد مع أكثر من 80 حكاية ملهمة جاءت من جميع أنحاء العالم، لتجتمع تحت سماء ((شارقة السلطان))، حيث تنبض الثقافة بالحياة والإبداع)).