Sunday, 29 October 2023 05:03 GMT

«الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب» يكرّم صناع الأفلام

10/28/2023 7:22:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسدل ((مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب))، الستار على فعاليات نسخته العاشرة التي تأتي تحت رعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، وذلك خلال حفل خاص استضافه مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أول من أمس، وحضره كوكبة من نجوم السينما والدراما العربية.

وتوّج المهرجان في حفل الختام عدداً من المخرجين وصناع الأفلام المتميزين والواعدين عن سبع فئات، حيث فاز فيلم ((نزوح)) للمخرجة سُؤدُد كعدان بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، فيما نال ((سكون)) من إخراج أحسن منهاس، ومروان بكري، جائزة أفضل فيلم خليجي قصير. وحصد فيلم ((أمل)) من إخراج كانتو راندريسي، ووليد لاوير، ولوسي جون، وماكسيم بيترو، وهينري إمبويم جائزة أفضل فيلم من صنع الطلبة، وانتزع فيلم ((ضمير متصل)) للمخرج مجتبى الحجي جائزة أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة.

وفاز فيلم ((دودة القز)) للمخرج أمير هونارماند، بجائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، فيما نال ((تلة الحصى)) من إخراج مارجولن بيريتن، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير، فيما توج فيلم ((تيتينا)) من إخراج كايسا نايس، بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل. وحصل فيلما ((قبلة القطة)) لهَنغ سو بِن، و((حادي العيس)) لعبدالله سحرتي على تنويه خاص.

ولفتت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير عام مؤسسة فن، مديرة المهرجان، في كلمتها، إلى أن كافة الأعمال التي عرضها ((الشارقة السينمائي الدولي)) ساهمت في فتح عيون الصغار على صنوف الإبداع.

وقالت: ((مع وصولنا إلى المحطة الأخيرة من المهرجان نكرم ثلة من صناع الجمال ورواة الحكاية على ما قدموه من أفلام وأعمال تابعناها بكل شغف، عبروا فيها عن مشاعرنا جميعاً، حيث كنا على مدار 5 أيام على موعد مع أكثر من 80 حكاية ملهمة جاءت من جميع أنحاء العالم، لتجتمع تحت سماء ((شارقة السلطان))، حيث تنبض الثقافة بالحياة والإبداع)).

MENAFN28102023000110011019ID1107323167

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث