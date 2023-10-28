خبراء الصناعة والوكلاء الأدبيون يجتمعون في «مؤتمر الناشرين» اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الـ 13 من ((مؤتمر الناشرين)) اليوم الأحد، وتجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول، في الشارقة حتى 31 أكتوبر، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ((معرض الشارقة الدولي للكتاب)) التي تقام في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار ((نتحدث كتباً)).

ويواصل المؤتمر، ترسيخ مكانته على خارطة صناعة النشر، من خلال التمثيل العالمي الواسع، حيث يستضيف ممثلي دول من مختلف قارات العالم، 12 منها تشارك للمرة الأولى وهي: بنين، ساحل العاج، الجمهورية التشيكية، موريشيوس، باراغواي، بوركينا فاسو، زائير، ملاوي، جمهورية الكونغو، غينيا، زيمبابوي، زامبيا، ما يعزز ثراء الأفكار والرؤى التي سيعرضها المؤتمر.

فعاليات

ويوفر المؤتمر، على مدار ثلاثة أيام، منصة لـ 42 متحدثاً وخبيراً عالمياً يقدمون 4 خطابات رئيسة ويشاركون في 31 ندوة وجلسة نقاشية في اليوم الأول، حيث تناقش هذه الجلسات القضايا والتحديات الأساسية التي تواجه قطاع النشر في يومنا الحاضر، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ابتداءً بمشهد النشر الإلكتروني وانتهاءً بتعزيز التنوع الأدبي، بهدف تزويد الناشرين والوكلاء الأدبيين بالمعرفة اللازمة لمساعدتهم على النجاح والازدهار في صناعة النشر العالمية.

ويخصص المؤتمر، اليومين الثاني والثالث لتنظيم جلسات مشتركة تجمع الناشرين لمناقشة فرص عقد الصفقات وشراء وبيع حقوق الترجمة والنشر، مجسداً جوهر المؤتمر الرامي لمضاعفة حجم سوق صناعة الكتاب، واستحداث فرص لصفقات متجددة للنشر.

ويستضيف المؤتمر، نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم صناعة النشر، أبرزهم: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، ونوريا كابوتي برال، الرئيس التنفيذي لمجموعة ((بينغوين راندوم هاوس)) للنشر، وإيان تشابمان، الرئيس التنفيذي لشركة ((سايمون آند شوستر)) في المملكة المتحدة، وتشول يون، رئيس جمعية الناشرين الكوريين.

وفي إطار التركيز على تطورات النشر الإلكتروني والكتب الصوتية، ينظم المؤتمر هذا العام الدورة الثانية من ((جائزة الشارقة لحقوق النشر)).

وفي بادرة هي الأولى من نوعها، اختار ((اتحاد الكتب الميسرة)) ((مؤتمر الشارقة الدولي للناشرين)) للكشف عن الفائزين في الدورة الثانية من ((جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر)).