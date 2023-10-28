مهرجان الحرف والصناعات التقليدية يحتفي بالتراث الإماراتي

لا يزال طاقم عمل مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بدائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يعمل باجتهاد في إتمام كل ما يتعلق بالمهرجان الذي يحفل برنامجه الزاخر بالعديد من الورش والأنشطة والفعاليات التي ستلقى تفاعلاً من قِبل الجمهور الزائر، وصولاً إلى افتتاحه الأربعاء المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين الخضراء، وذلك في موسمه التاسع في القطارة. ويحتفي المهرجان بالتراث والإبداع الإماراتي، والحرف اليدوية الأصيلة والحِرفيين من كبار المواطنين الذين أسهموا في صون أهم الحرف اليدوية الإماراتية.

وقالت منى بن شيبان المهيري، مديرة سوق القطارة، ومن اللجنة المنظمة للمهرجان في تصريحات لـ ((البيان)): ((نعم، يعد مهرجان الحرف والصناعات التقليدية فعالية سنوية تفوح بعبق التراث الإماراتي الأصيل، حيث سيتيح للزوار الاطلاع التام على عالم الحِرف اليدوية الإماراتية المتوارثة من خلال عروض الأداء الحي والمنافسات والورش التطبيقية الفاعلة، ولا يقتصر برنامج المهرجان على مجرد إبراز مهارات الحِرفيين، بل يهدف أيضاً إلى الترويج لتعلّم المهارات والمعارف الخاصة بهذه التقنيات التقليدية، واستكشاف خبايا الصناعات في تلك الحِرف، ابتداءً من الأول وحتى الـ 20 من نوفمبر المقبل)).

وأضافت المهيري: ((العديد من الأسر المنتجة تعتبر المهرجانات والمعارض بداية حقيقية للمرأة الإماراتية التي ترغب في الاعتماد على ذاتها، لذا سيحتضن المهرجان في موسمه التاسع 80 أسرة منتجة، كل منها تبدع في صنع وبيع منتجاتها، وجميعها مشاريع يشار لها بالبنان، وتفخر بها صاحبتها، لأنهن يسهمن وبإيجابية في إنتاج مشاريع تنموية تصب في مصلحة التنمية الاقتصادية وتمكين المرأة)). وأردفت: ((نحرص على تشجيع الأسر المنتجة على الإبداع، وتمكين المرأة الإماراتية اقتصادياً، والمساهمة الفعلية في تحسين الوضع المادي للأسر المواطنة والارتقاء بظروفها الحياتية)).

وأشارت إلى أن الكثير من الأسر المنتجة والتي تتمثل في سيدات إماراتيات منتجات ومبدعات يأملن بأن تتخطى مشاريعهن الإماراتية الإطار المحلي، وذلك ليصل المنتج الإماراتي إلى العالمية ويصبح له اسم تجاري رائد، كما يحرصن في المقابل على المشاركة في المعارض المُنظمة في مختلف إمارات الدولة، بهدف عرض منتجاتهن اليدوية والتراثية التي تحمل بصمة المرأة الإماراتية المنتجة.

ومن جانب آخر، أشارت منى المهيري إلى أن المهرجان في موسمه التاسع أيضاً سيحفل بمشروع ((تاجر المستقبل)) الذي سيديره نخبة من الطلبة الجامعيين، إضافة إلى باقة من الحفلات الغنائية التي ستكون خلال عطلة نهاية الأسبوع، وافتتاح المقهى التراثي. كما سيأخذ مهرجان الحرف والصناعات التقليدية بيد زواره في رحلة تعبق بروح التراث نحو الحرف التي مارسها الأجداد، من خلال ورش عمل متخصصة للتعريف بها.