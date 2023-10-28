بيكاسو وميرو يتحاوران بمعرض مزدوج في برشلونة

تحتضن برشلونة معرضاً مزدوجاً يشكّل حواراً بين الفنانيْن ميرو وبيكاسو الّلذين كانت تربطهما صداقة دامت 50 عاماً، وحبّ مشترك للمدينة الكاتالونية، إذ وُلِد أحدهما فيها، بينما كانت منطلقاً لبروز الآخر وشهرته.

ويضمّ هذا المعرض الذي افتتح نهاية الأسبوع الماضي ويستمر إلى 25 فبراير المقبل بتنظيم من متحف بيكاسو ومؤسسة جوان ميرو في برشلونة، أكثر من 300 عمل ووثيقة للرسامين الإسبانيين، موزعة على المؤسستين.

وتوفّر هذه الأعمال المأخوذة من مجموعات عامة وخاصة من مختلف أنحاء العالم، رحلة تتوزع محطاتها ((بحسب الموضوع)) عبر ((اللحظات المشتركة)) بين الفنانين، بحسب المنظّمين.

ويندرج هذا المعرض المزدوج في إطار الاحتفالات التي تقام بمناسبة الذكرى الخمسين لوفاة بابلو بيكاسو (1881 - 1973م). ويتحدر بيكاسو من ملقة في جنوب إسبانيا، لكنه انتقل إلى برشلونة في سن الرابعة عشرة.

كذلك يتزامن أيضاً مع الذكرى الأربعين لوفاة جوان ميرو (1893-1983) الذي كان يصغره باثني عشر عاماً، وهو أحد رموز الحركة السريالية والعاصمة الكاتالونية التي شهدت ولادته.

وتمثّل العلاقة بين الفنانين و((صداقتهما وارتباطهما بمدينة برشلونة)) نقطة الانطلاق للمعرض، على ما أوضح مدير ((مؤسسة جوان ميرو)) ماركو دانييل.

ويعود أول لقاء بينهما إلى العام 1917 عندما اكتشف ميرو تصاميم سينوغرافية لبيكاسو الذي كان يعمل في باريس، وضعها لعرض باليه أقيم عرضه التمهيدي في مسرح ((غران تياتريه دل ليسيو)) في برشلونة.

وأبهرت هذه التصاميم الفنان الكاتالوني الشاب الذي توصل إلى زيارة بيكاسو في مشغل في باريس عام 1920، وأحضر له طرداً أرسلته له والدته من برشلونة.

وكان هذا اللقاء بداية علاقة طويلة ترويها اليوم لوحات ومنحوتات ورسوم وكتابات درجَ متحف بيكاسو ومؤسسة ميرو على تبادلها أحياناً.

نقاط مشتركة وفوارق

يتركز المعرض حول سبعة محاور زمنية وموضوعية، ويسلط الضوء على النقاط المشتركة بين الفنانين، كارتباطهما بالسريالية، واهتمامهما بالسيراميك والتزامهما السياسي ضد فرانكو، لكنه يتناول أيضاً أوجه الاختلاف والفوارق بينهما.

ولاحظت تيريزا مونتانييه، إحدى القيّمين على المعرض، أن ميرو ((لم يقلّد بيكاسو إطلاقاً))، مع أن الأخير كان ((بمثابة مرجع)) للفنان الكاتالوني الشاب.

أما مدير متحف بيكاسو في برشلونة إيمانويل غيغون فأوضح أن ((هذا المعرض يروي قصصاً عدة، وهو رواية متعددة))، مع أن هذه القصص ((متمازجة)).

ومن بين المؤسسات الدولية التي أعارت هذا المعرض أعمالاً ((تيت غاليري)) في لندن (((الراقصات الثلاث)) لبيكاسو) والمتحف الوطني للفنون في واشنطن (((المزرعة)) لميرو).

وأقيم أو يقام في فرنسا وإسبانيا نحو 50 معرضاً في إطار الاحتفالات التي انطلقت في سبتمبر 2022 بمناسبة مرور خمسين عاماً على وفاة بيكاسو في أبريل 1973.

وبعيداً عن أبعادها الفنية والتاريخية، تشكل هذه المعارض الاستعادية فرصة، بحسب المنظمين، لإلقاء نظرة على تجاوزات بيكاسو وتناقضاته، بعدما شوهت صورته في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بكراهية النساء والعنف تجاه شريكات حياته.