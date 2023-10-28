أسواق دبي.. جواهر في قلب المدينة

يكمن ما وراء ناطحات سحاب دبي البرّاقة تنوع هائل من الأسواق التي تقدم خيارات واسعة من المنتجات، وهذه تتراوح بين أسواق دائمة أو موسمية، بعضها تقليدي يقدم إطلالة على تاريخ المدينة وتراثها وغالباً ما يختص بسلع محددة من العطور والمنسوجات والتوابل وغيرها، وبعضها الآخر أسواق تختص بالسلع رخيصة الثمن أو الفاخرة، فيما هناك أسواق لتبادل السلع المستعملة أو أخرى موجهة للسياح، وتلك تمتد على مساحة شاسعة موفرة أفضل ما في المدينة من بضائع ومنتجات، وفق موقع ((ترافيل نوار)) السياحي، الذي يضيء على عدد من تلك الأسواق.

القرية العالمية

يصف الموقع سوق ((القرية العالمية)) بـ ((عالم من المسرات الثقافية))، حيث يمكن العثور على سلع وبضائع من مدن وثقافات مختلفة في مكان واحد. وهذا السوق الذي يفتتح أبوابه من أكتوبر إلى أبريل، ملبياً احتياجات السياح في الأساس، يصفه الموقع بالحلم الذي تحول إلى حقيقة والمكان المناسب لأولئك الذين يستكشفون دبي، حيث يمكن تجربة روعة التسوق من ثقافات 90 دولة داخل مسافة تمتد إلى 1.6 مليون متر مربع، بما في ذلك أطعمة وبضائع وأشكال ترفيه ومحلات بيع بالتجزئة.

سوق السلع القديمة المستعملة

هذا السوق المتنقل ((فلي ماركت)) هو المكان المناسب لصائدي الكنوز، حسب الموقع، يضم أحياناً أكثر من 300 كشك تقدم ملابس وسيراميك وأثاثاً وتحفاً وحتى الآلات الموسيقية وغيرها الكثير. ويعرض إبداع سكان المدينة على تنوعهم، ويتيح تبادل مقتنياتهم مقابل المال. يقام مرتين إلى ثلاث مرات شهرياً في مواقع مختلفة بالمدينة بما في ذلك ابن بطوطة مول، وحديقة زعبيل، و((ذا غرينز)) و((أبراج بحيرات جميرا))، وغيرها.

سوق الذهب

المكان حيث كل ما يلمع ذهباً يضم مئات المتاجر والباعة الذين يقدمون ذهباً عالي الجودة بدرجات نقاوة متفاوتة من 18 إلى 24 قيراطاً، وهذا السوق الصاخب جنة لعشاق الذهب، حسب الموقع، ويتم تحديد أسعاره غالباً حسب سعر السوق وعرضها خارج المتاجر، وهو لا يقتصر على المتسوقين فحسب، بل يشكل عامل جذب بحد ذاته بأجوائه المفعمة بالحيوية.

سوق العطور

يضم هذا السوق حيث سحر الروائح، باقة من العطور التي تلبي جميع التفضيلات. من التعطر العائد إلى التقاليد العربية القديمة إلى العطور ذات العلامات التجارية الحديثة. كما يمكن استكشاف أعواد البخور والبلورات والمساحيق في المكان والانغماس في عالم العود والبخور المكونين الأساسيين في العطور، أو الحصول على عطر مخصص خصيصاً حسب تفضيلات الزبون.

سوق التوابل

يصف الموقع سوق التوابل بوليمة للحواس، لاحتوائه على مجموعة ((مبهجة)) من التوابل الغربية والمحلية. باعته على استعداد لتقديم نصائح عن أصول واستخدامات التوابل التي يمكن شراؤها بالوزن أو بكميات معبأة مسبقاً مع خصومات متاحة للشراة بالجملة، كما يمكن استكشاف المكسرات والفواكه المجففة والزيوت والزعفران في المكان، الذي يعد مقصداً أيضاً للباحثين عن علاجات تقليدية وخلطات توابل.

سوق المنسوجات

يصف الموقع هذا السوق بالوجهة المثالية لمن يبحث عن تجديد خزانة ملابسه. ففي داخله يمكن استكشاف الأزياء العربية عبر تنوع من المطبوعات والأقمشة الحريرية والقطنية الفاخرة وغيرها. كما يقدم هذا السوق التاريخي الأقدم في دبي، مجموعة من الملابس الجاهزة والأوشحة والباشمينا والأكسسوارات بأسعار معقولة، ويمكن العثور فيه على مجموعة متنوعة من الأحجار والأربطة والأزرار لإضافة لمسة من الذوق.

سوق المدينة

أما الطامح إلى مزيج من التقاليد والفخامة، فيوصي الموقع بسوق المدينة الواقع في منطقة الجميرا والذي يمزج السحر القديم للسوق التقليدي مع جاذبية السلع الفاخرة، وحيث تصطف بين ممراته الضيقة على الجانبين متاجر المصممين والقطع الفنية والهدايا التذكارية والمنحوتات والمزيد، متيحاً الانغماس في تجربة تناول طعام فاخرة أو الاستمتاع بمشروب على خلفية برج العرب أو الاستماع إلى عرض حي في مسرح المدينة.