دبي وجهة عالمية للاستمتاع بالتجارب الثقافية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد مشغل الرحلات ((أودلي ترافل)) ومقره في المملكة المتحدة بأن دبي بين أهم ثلاث وجهات يمكن للمسافرين الاستمتاع بالعديد من التجارب الثقافية خلال إقامة قصيرة جداً.
ووفق ما أصدره فريق خبراء ((أودلي ترافيل)) المتخصصين، فإن دبي إلى جانب لندن وسنغافورة تعد من الخيارات الأكثر شعبية للمسافرين الأمريكيين المتطلعين للتوقف في مكان لفترة قصيرة خلال رحلة طويلة واستكشاف ثقافات مختلفة.
وذكر موقع ((ياهو فايننس)) الذي نقل الخبر، بأن دبي توفر شمساً شبه مضمونة في الطريق من وإلى وجهة رئيسية لأي مسافر، ومجموعة كبيرة من المحلات التجارية والمطاعم، كما أطول مبنى في العالم، برج خليفة.
بيد أنه إذا ما جرى التعمق قليلاً، فيمكن العثور على المزيد، مثل المباني والأسواق التقليدية والكثبان الصحراوية الجاهزة للمغامرة، والمعالم السياحية المصممة لتناسب أي عمر، مثل متحف المستقبل الذي تم افتتاحه في 2022، ناقلاً عن المتخصصة في شؤون دبي في شركة ((أودلي ترافل))، هانا جيست، قولها إن ((دبي تتمتع بالعديد من مسارات الطيران، وتمثل إضافة جديرة بالاهتمام لرحلة أوسع نطاقاً.
فسواء أكان الزائر يرغب في الاسترخاء، أو إنفاق المال في متجر ((دبي مول)) الضخم، أو أخذ وقته لاستكشاف مزيج من ثقافات المدينة، يوجد هناك الكثير من الطرق لملء بضعة أيام على طريق رحلة طويلة)).
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