دبي وجهة عالمية للاستمتاع بالتجارب الثقافية

أفاد مشغل الرحلات ((أودلي ترافل)) ومقره في المملكة المتحدة بأن دبي بين أهم ثلاث وجهات يمكن للمسافرين الاستمتاع بالعديد من التجارب الثقافية خلال إقامة قصيرة جداً.

ووفق ما أصدره فريق خبراء ((أودلي ترافيل)) المتخصصين، فإن دبي إلى جانب لندن وسنغافورة تعد من الخيارات الأكثر شعبية للمسافرين الأمريكيين المتطلعين للتوقف في مكان لفترة قصيرة خلال رحلة طويلة واستكشاف ثقافات مختلفة.

وذكر موقع ((ياهو فايننس)) الذي نقل الخبر، بأن دبي توفر شمساً شبه مضمونة في الطريق من وإلى وجهة رئيسية لأي مسافر، ومجموعة كبيرة من المحلات التجارية والمطاعم، كما أطول مبنى في العالم، برج خليفة.

بيد أنه إذا ما جرى التعمق قليلاً، فيمكن العثور على المزيد، مثل المباني والأسواق التقليدية والكثبان الصحراوية الجاهزة للمغامرة، والمعالم السياحية المصممة لتناسب أي عمر، مثل متحف المستقبل الذي تم افتتاحه في 2022، ناقلاً عن المتخصصة في شؤون دبي في شركة ((أودلي ترافل))، هانا جيست، قولها إن ((دبي تتمتع بالعديد من مسارات الطيران، وتمثل إضافة جديرة بالاهتمام لرحلة أوسع نطاقاً.

فسواء أكان الزائر يرغب في الاسترخاء، أو إنفاق المال في متجر ((دبي مول)) الضخم، أو أخذ وقته لاستكشاف مزيج من ثقافات المدينة، يوجد هناك الكثير من الطرق لملء بضعة أيام على طريق رحلة طويلة)).