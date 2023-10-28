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«الآسيوي» يوافق على إقامة لقاء فلسطين وأستراليا في الكويت

10/28/2023 7:22:32 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تلقى الاتحاد الكويتي لكرة القدم موافقة الاتحاد الآسيوي على استضافة الكويت مباريات منتخب فلسطين ضمن الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بداية من مباراة أستراليا المقرر لها 21 نوفمبر المقبل على استاد جابر الدولي، من منطلق الدعم والتضامن مع المنتخب الفلسطيني، الذي تمنعه الظروف الراهنة من اللعب على أرضه ووسط جماهيره.

وتقدمت الهيئة العامة للرياضة الكويتية بالشكر والامتنان إلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء على التوجيهات السديدة باستضافة مباراة منتخب فلسطين الشقيق مع نظيره الأسترالي. وأكدت الهيئة أن موقف دولة الكويت قيادة وحكومة وشعباً غير مستغرب بالوقوف إلى جانب الأشقاء في دولة فلسطين الشقيقة في ظل الظروف الراهنة التي منعت المنتخب الفلسطيني من إقامة المباراة على ملعبه.

وفي الوقت ذاته طالب المؤرخ الرياضي حسين البلوشي الهيئة العامة للرياضة بتوفير مقر مؤقت للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية خلال الفترة المقبلة لإدارة شؤون الرياضة في ظل الأوضاع التي تمر بها الأراضي الفلسطينية حتى لا يظلم الشباب الرياضي ويحرم من ممارسة هوايته، وعدم التعرض للعقوبات من قبل المؤسسات الدولية في حال عدم المشاركة.

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