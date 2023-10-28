شرطة دبي تفوز بسباق نزوى للدراجات

(MENAFN
- Al-Bayan)
سيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة الأولى لسباق نزوى للدراجات، الذي نظمه اتحاد الدراجات، صباح أمس، لمسافة 66 كم. شهد السباق منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات.
ونجح فريق شرطة دبي في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الفرق كبار هواة، الذي شهد مشاركة 27 لاعبة، لمسافة 66 كم، كما نجحت لاعبة نادي النصر شيخة عيسى في الفوز بسباق إناث، وحلت دينا إخلاصي، من نادي أبوظبي، في المركز الثاني، وصبا الراعي، من النصر، في المركز الثالث. وفي فئة الشابات، فازت مروى سلمان، ((النصر))، بالمركز الأول، وريناد اليافعي، من نادي أبوظبي، بالمركز الثاني، ومليحة علي ((النصر)) بالمركز الثالث.
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