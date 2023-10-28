شرطة دبي تفوز بسباق نزوى للدراجات

سيطر فريق شرطة دبي للدراجات على المراكز الثلاثة الأولى لسباق نزوى للدراجات، الذي نظمه اتحاد الدراجات، صباح أمس، لمسافة 66 كم. شهد السباق منصور بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات.

ونجح فريق شرطة دبي في السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى في سباق الفرق كبار هواة، الذي شهد مشاركة 27 لاعبة، لمسافة 66 كم، كما نجحت لاعبة نادي النصر شيخة عيسى في الفوز بسباق إناث، وحلت دينا إخلاصي، من نادي أبوظبي، في المركز الثاني، وصبا الراعي، من النصر، في المركز الثالث. وفي فئة الشابات، فازت مروى سلمان، ((النصر))، بالمركز الأول، وريناد اليافعي، من نادي أبوظبي، بالمركز الثاني، ومليحة علي ((النصر)) بالمركز الثالث.

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