سباق كأس سلطان بن خليفة يدشن موسم «الشارقة لونجين»

بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، يقام اليوم سباق كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل، ويمثل السباق الأول لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2023 - 2024، الذي يضم 6 سباقات تختتم في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 10 مارس المقبل.

رعاية

ستكون الانطلاقة في الثانية والربع ظهر اليوم على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي لموسم السباق 2023 - 2024، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي وقناة الشارقة الرياضية. ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة بمجموع 85 جواداً مع وجود 5 جياد على الاحتياط، تتنافس على مجموع الجوائز البالغ 250 ألف درهم، ويتكون السباق من 6 أشواط خصصت جميعها للخيول العربية الأصيلة، عدا الشوط السادس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة.

انطلاقة

ستكون الانطلاقة بالشوط الأول: ((شوط لونجين ميني دولشي فيتا من لونجين))، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فما فوق توليد الإمارات، لمسافة 1200م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود جواد على الاحتياط. ويتبعه الشوط الثاني: ((شوط لونجين ماستر كوليكشن))، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة توليد الإمارات بعمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1000م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

16 جواداً

وفي الشوط الثالث: ((شوط لونجين سبريت فلايباك))، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700 م، وبجوائز 40 ألف درهم، وبمشاركة 16 جواداً، الشوط الرابع: ((شوط لونجين سبيريت زولو تايم))، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة والمصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 2000م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 15 جواداً.

الرئيسي

يتنافس 14 جواداً للفوز بكأس الشوط الرئيسي الخامس في السباق، شوط ((كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان)) المقدم من شركة لونجين، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة المصنفة بعمر أربع سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 50 ألف درهم.

ويختتم بالشوط السادس: ((شوط لونجين كونكيست))، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول المهجنة والمصنفة بعمر ثلاث سنوات فما فوق، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درهم، وبمشاركة 8 جياد.

بطولات

أعلنت إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق عن تنظيم بطولات خاصة لكل من ملاك ومدربي وفرسان السباق بنسختها السابعة من خلال نظام النقاط، حيث ينال المركز الأول صاحب أعلى مجموع نقاط في كل قسم من أقسام البطولة، ويتواصل جمع النقاط في بقية مراحل السباق لتحديد الفائزين في سباق كأس صاحب السمو حاكم الشارقة 10 مارس المقبل.

ويصاحب السباق بعض الفعاليات والأنشطة المسلية للجمهور وترشيحات للخيول الفائزة بجوائز نقدية، كما ندعو جميع عشاق رياضية الفروسية لحضور ومتابعة أحداث السباق، وسيتم توزيع الترشيحات عند بوابات النادي، والدعوة عامة.

من جانبه، أكد سلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، اكتمال كل الترتيبات والتجهيزات الفنية والإدارية والاستعدادات لاستقبال جماهير وعشاق ومحبي سباقات الخيول بمضمار نادي الشارقة خلال الموسم الجديد. وأشاد اليحيائي بمتابعة واهتمام الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالاستعدادات من أجل إنجاح موسم السباقات والفعاليات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز