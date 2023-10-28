«توم كيتن» لجودلفين يتألق في أستراليا

ظفر ((توم كيتن)) لجودلفين بلقب ((سبرنغ شامبيون ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الأولى))، الذي أقيم على مضمار رويال راندويك في أستراليا، بقيادة الفارس آدم هايونيماس وإشراف المدرب جيمس كمنغز، مسجلاً زمناً قدره 02.01.28 دقيقة

وبفارق 3 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن ((كابيه فيرات)) بقيادة الفارس كيرين ماكفوي وإشراف المدرب كريس والر.

وجاء في المركز الثالث ((غانباري)) بقيادة الفارس بريت بريبل وإشراف جاي ووترهاوس وأدريان بوت.

وبهذه النتيجة يكون ((توم كيتن)) قد سجل انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، مهدياً المدرب جيمس كمنغز فوزه الـ39 في سباقات هذه الفئة منذ انضمامه لجودلفين في 2017.

جدارة قصوى

وأبدى كمنغز ارتياحاً تجاه الجواد، قائلاً: الجواد عانده الحظ بشكل لا يصدق في المشاركات الثلاث الماضية؛ لذلك من الرائع أنه تمكن من سلك مسار خالٍ في أرفع سباق خاضه هذا الموسم، وكان قادراً على إظهار مدى جودته.

وأضاف: لقد استمر في التحسن، ويتدرب بشكل جيد في ((أوزبورن بارك))، لقد أثبت أنه أحد أفضل خيول المسافات المتوسطة في البلاد، ولم يكن ترشيحه لسباق ((كوكس بليت)) في غير محله، إذا تمكنا من الاستمرار في تحسين حالته، ففي غضون 12 شهراً قد يتنافس في اليوم ذاته في ملبورن.

وجهة قادمة

ألمح كمنغز إلى أن موسم ((توم كيتن)) ربما لم ينته بعد، وأن سباق في ((آر سي داربي)) في فلامنغتون السبت المقبل ربما يكون هدفاً محتملاً، وقال: تجدر دراسة المشاركة في ذلك السباق، وهو حصان مثير للغاية، وينحدر من أسرة تمتاز بالسرعة العالية، ونسبه يتقاطع مع الأمريكي ((مكيفيليان))، أب الأيرلندي ((ستريت كراي))، والحصان يمتاز بأسلوب كلاسيكي، ويبدو أنه سيتحمل مسافة 2500 متر، وسباق في ((آر سي داربي)) سباق عريق، وبالتأكيد يجدر التفكير بالمشاركة فيه، وعموماً كل ما نفعله سيتركز على مدى جودة ((توم كيتن))، وهذا هو العنصر الأساسي.

كمنغز أبدى أيضاً ارتياحه من تسجيل ((توم كيتن)) أول فوز بالفئة الأولى لأبناء فحل دارلي الناشئ ((هاري إنجل))، قائلاً: الحصول على مثل هذا الجواد من الجيل الأول من أبناء هذا الفحل يعني الكثير بعد أن ظل لفترة طويلة في مواجهة مع فحول ناشئة من أمثال ((ترابيز أرتيست)) و((جستيفاي))، وهذه الفحول الجديدة تنتسب إليها خيول جيدة، والمشهد سيتغير على مدى السنوات المقبلة.

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