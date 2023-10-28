«ديربي دبي» إثارة فنية ومتعة رقمية في «دورينا»

شهد ((ديربي دبي)) بين شباب الأهلي وضيفه النصر، على ملعب استاد راشد، متعة وقوة كما كان متوقعاً، قبل انطلاقة الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وانتهى بالعديد من الإثارة الرقمية المهمة، وحصول كلا الفريقين على نقطة وحيدة بعد التعادل 3-3، ليصل شباب الأهلي إلى 14 نقطة، والنصر إلى 7 نقاط.

ولعل من أبرز الإحصاءات في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين أن هدف المدافع رينان في الدقيقة 15، بكرة رأسية بعد ركنية من زميله فيديريكو كارتابيا، هو أول أهداف شباب الأهلي من ركنية في مرمى ((العميد)) منذ هدف المدافع، وليد عباس في نوفمبر 2018، وتمريرة عادل تعرابت لزميله مانولو غابياديني، الهدف الأول للنصر في الدقيقة 23، ثم تسجيل تعرابت الهدف الثالث للنصر من ركلة جزاء، رفع مساهمته إلى 7 من آخر 12 هدفاً للنصر في الدوري، بتسجيله 4 أهداف وصناعة 3 أهداف، بينما أصبح غابياديني ثالث إيطالي يسجل في ((ديربي دبي))، بعد مواطنيه لوكا توني وجوزيبي ماسكارا.

فوز

وتتضمن الإحصاءات الرقمية المهمة في المواجهة وصول كارتابيا بهدفه الثاني لشباب الأهلي في الدقيقة 41 إلى رصيد 4 أهداف في مرمى النصر، لتكون شباك ((العميد)) الأكثر تلقياً للأهداف من اللاعب، بينما بقي النصر عند فوز وحيد حققه خلال 15 مباراة لعبها على ملعب استاد راشد في دوري المحترفين، وكان بنتيجة 2 - 1، في مايو 2022، ورفع رصيده من التعادلات إلى 7، وخسر 7 مواجهات، وعلى مدار تاريخ ((ديربي دبي)) في دوري المحترفين، ارتفع تعادل الفريقين إلى 10 مباريات، بينما يتفوق ((فرسان دبي)) تاريخياً بالفوز في 15 مباراة، مقابل 4 انتصارات للنصر، وسجل شباب الأهلي 54 هدفاً، والنصر 41 هدفاً.

رأي

تحدث مدربا الفريقين عن الأداء والتعادل في ((ديربي دبي))، وأبدى غوران توفيجيدزيتش، مدرب النصر، عدم رضائه عن التعادل، وقال: تألق لاعبي النصر أمام الفرق الكبيرة يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون، وأنا لست راضياً عن التمركز والتنظيم والهجوم في الشوط الأول، ولكن بعد طرد لوكا من شباب الأهلي، ظهرنا بشكل أفضل، واستحوذنا على الكرة، وتحكمنا في مجريات المباراة، إلا أننا لم نستغل ذلك، وكان يجب أن ننتصر، لا سيما وأننا خضنا آخر ربع ساعة من عمر المباراة والمنافس يلعب ناقصاً عددياً.

بينما قال ألكساندر روجيك، المدرب المساعد للمدير الفني لشباب الأهلي ماركو نيكوليتش، الذي تعرض للطرد في الدقيقة 90 من عمر المباراة: لاعبونا أظهروا شخصية رائعة، وجميع من شاهدوا المباراة لمسوا ذلك من كل الجوانب، وكنا الطرف الأفضل داخل أرضية الملعب حتى الدقيقة 60 عندما طرد لوكا، وكان من الصعب علينا اللعب في ظل النقص العددي.

قال خالد جلال، لاعب النصر: قدم الفريقان أداءً قوياً أمتع الجماهير في المدرجات، لكنه كان صعباً على اللاعبين في أرض الملعب، والتعادل عادل للفريقين ،واستثمرنا طرد لوكا في الدقيقة 53، وحاولنا الخروج بالفوز، لكن الوقت لم يسعفنا؛ لأن الطرد الثاني للاعب سالمين خميس حدث في الوقت بدل الضائع.

مساحات

وفي المقابل، قال يوسف جابر، مدافع شباب الأهلي: لم يحالفنا التوفيق أمام النصر، بعدما تقدمنا بالنتيجة 3 - 1، وحاولنا غلق المساحات دفاعياً، إلا أن طرد لوكا أثر علينا ، واستفاد منه النصر في تحقيق التعادل، وهي نتيجة خاسرة لشباب الأهلي، وبشكل عام المباراة انتهت وعلينا التفكير في مباراتنا أمام اتحاد كلباء الجمعة المقبل، وكل فريق يمر بظروف، والبطل دائماً يرجع بقوة، ولا أود الحديث عن التحكيم، ونحن نفتخر بقضاة الملاعب من المواطنين، والخطأ وارد، وهناك لجنة حكام تتحدث معهم، ونحن علينا التركيز فقط في الملعب، ونتمنى لقضاة ملاعبنا التقليل من الأخطاء)).

أوراق

بدوره، قال مؤنس دبور، مهاجم شباب الأهلي: ((لم يحالفنا التوفيق، وتغير الأداء والنتيجة بعد طرد زميلي لوكا، وظروف المباراة لم تساعد شباب الأهلي على الخروج بالفوز، خاصة وأن العصبية زادت بعد الطرد، والهدف الثاني للنصر سجل سريعاً بعدها، وقلب الأوراق في المباراة، لتضيع منا نقطتان في غاية الأهمية، وعلينا التعلم من أخطائنا، ولا أحب الكلام كثيراً عن الحكام، وعلينا التركيز على حالنا، وتقديم أداء أفضل في المستقبل)).

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