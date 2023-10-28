5 مكاسب للوصل بعد «خماسية حتا»

عاد فريق الوصل بـ 5 مكاسب من حتا، بعد الفوز بـ 5 أهداف مقابل لا شيء في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، قبل الكلاسيكو المهم أمام ضيفه العين، في قمة الجولة المقبلة.

1 الخروج بشباك نظيفة وعدم استقبال أهداف.

2 العودة بنتيجة كبيرة بتسجيل 5 أهداف، ليؤكد الوصل أنه يملك خط هجوم يعتبر ضمن الأقوى في الدوري برصيد 16 هدفاً بعد ختام الجولة.

3 يحسب للفريق التنوع في الصناعة وتسجيل الأهداف، بعد إمضاء 3 لاعبين الأهداف، وهم فابيو ليما وخيمينيز وسياكا، بجانب صناعتها بأقدام أكثر من لاعب، أبرزهم السويسري هاريس.

4 المحافظة على سلسلة النتائج الإيجابية بعد إنهاء الجولة السادسة بلا هزائم، بواقع 4 انتصارات وتعادلين في المسابقة، ليصبح الوصل الفريق الوحيد الذي لم يخسر على مستوى جميع المسابقات هذا الموسم.

5 التقدم خطوة إلى الأمام نحو القمة، بعد الوصول إلى النقطة 14، بالتساوي مع شباب الأهلي بطل النسخة الماضية. في المقابل، زادت النتيجة من معاناة حتا، الذي يواصل سلسلة النتائج السلبية بتجرع طعم الهزيمة للمرة السادسة على التوالي في المسابقة، ما أدى إلى بقاء رصيده خالياً من النقاط في المركز الرابع عشر الأخير.

سعادة

وأعرب الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، عن سعادته بتقديم فريقه مباراة كبيرة أمام حتا، قبل الحديث عن نتيجة عن خمسة أهداف قبل المواجهة المهمة المقبل في الأسبوع المقبل أمام العين، على استاد زعبيل، في الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، موضحاً أنه رغم الانتصار الكبير، إلا أن الفريق عانى في بداية اللقاء على مستوى الدفاع، لكن يحسب للاعبين بعد مرور أول ربع ساعة، قدرتهم على القراءة الجيدة للمساحات، وتطبيق الأفكار التكتيكية بصورة أفضل، خاصة اللاعبين البدلاء في الشوط الثاني. وأشاد مدرب الوصل بنظافة شباك الحارس خالد السناني، خاصة من الكرات الثابتة التي كان يعاني منها الوصل في المباريات السابقة، كما أن المباراة جاءت بعد مباراة الديربي أمام شباب الأهلي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائماً ما تكون مثل هذه المباريات صعبة بعد الديربي من الناحية النفسية والذهنية للاعبين.

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