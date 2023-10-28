محمد بن ثعلوب: أداء منتخب الجودو في كل البطولات يدعو للفخر والاعتزاز

أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، بأداء منتخب جودو الإمارات، خلال مشاركته في بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، التي اختتمت أخيراً بصالة ((مبادلة أرينا)) بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، وأضاف محمد بن ثعلوب، خلال مخاطبته للمنتخب على هامش الحفل الختامي للبطولة بحضور ناصر التميمي، أمين السر العام أمين خزينة الاتحاد الدولي للجودو عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أن أداء المنتخب وما تحقق في كل البطولات التي شارك بها يدعو للفخر والاعتزاز والاستمرار بنفس العزيمة والإصرار لبلوغ أولمبياد باريس 2024 لتمثيل جودو الإمارات، وجدد محمد بن ثعلوب إشادته بجهود المدرب فيكتور والطاقمين الإداري والفني والتطور الفني الملحوظ في أداء كافة عناصر المنتخب الذي تربع على صدارة قائمة المنتخبات العربية في كافه البطولات، التي شارك فيها اقتراباً من أولمبياد باريس الذي يشكل طموحاً لكافة الاتحادات الرياضية في العالم.

تكريم

تم على هامش اللقاء، تكريم محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، من قبل الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، وذلك تقديراً لدوره واهتمامه ومتابعته بشكل يومي، مما ساهم في رفع المعنويات وتحقيق النتائج والإنجازات التي تحققت.

على جانب آخر، تختتم بعد ظهر اليوم بصالة ((جامعة السوربون)) في أبوظبي فعاليات بطولة العالم للكاتا، التي انطلقت أمس بمشاركة 288 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة من مختلف القارات، والتي تأتي ضمن البطولات العالمية الثلاث الكبرى التي ينظمها اتحاد الجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.. وشهدت الجولة الافتتاحية لبطولة الكاتا مشاركة 3 منتخبات عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر، ومثل منتخب الإمارات في البطولة محمد الشعالي وعلي عبد السلام المري.

تجهيزات

ويتضمن برنامج اليوم الختامي بصالة جامعة السوربون بإقامة الأدوار النهائية لمنافسات كتامي نو كاتا ((تحت 23 سنة))، ثم منافسات جو نو كاتا ((تحت 23 سنة)) وكيمي نو كاتا ((للكبار)) ومنافسات كودوكان غوشين - جوتسو (كبار) وستكون النهائيات للكبار وتحت 23 سنة عند الساعة الثانية بعد الظهر مسكاً للبطولة.

من جهته، أشاد وفد الاتحاد الدولي للجودو المشرف على بطولة العالم للكاتا خلال مؤتمره واجتماعه الفني الذي عقد بفندق رمادا في أبوظبي بالتجهيزات الرائعة التي سخرتها الإمارات لبطولة العالم التي تستضيفها لأول مرة، كما أشادوا بالبنية التحتية والرياضية وفي كافة المرافق.

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