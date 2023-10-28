قطر ولبنان في صدارة «عربية السباحة»

انتزعت قطر ولبنان صدارة منافسات البطولة العربية السادسة للسباحة المقامة في مسبح مدينة محمد بن زايد، في أبوظبي وتختتم فعالياتها غداً .

ونجح سباحو المنتخب القطري في تصدر منافسات فئة الرجال بعدما حصدوا 9 ميداليات في ختام اليوم الثاني من البطولة، إذ أحرز سباحو قطر 3 ميداليات ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات، فيما جاءت الجزائر في المركز الثاني برصيد 3 ميداليات ذهبية، وحل المنتخب التونسي في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات منها ذهبيتان وفضية و3 برونزيات. وفي فئة النساء تصدر المنتخب اللبناني البطولة برصيد 11 ميدالية منها 4 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان، وحل في المركز الثاني منتخب الجزائر برصيد 5 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية وبرونزية، وجاء المنتخب السوري في المركز الثالث بـ4 ميداليات ملونة منها ذهبيتان وبرونزيتان.

وأكد عبدالله الوهيبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة توفر الاحتكاك القوي للسباحين من مختلف الدول العربية، بما يحقق الفائدة الفنية المرجوة ويسهم في تطوير السباحة العربية، مشيراً إلى أن البطولة في أبوظبي تشكل فرصة كبيرة لتحسين أرقام السباحين والسباحات العرب ليتمكنوا من المنافسة بقوة على الصعيدين الآسيوي والدولي.

وقال: سعداء بمشاركة عدد كبير يصل إلى 120 سباحاً وسباحة في البطولة التي تستضيفها أبوظبي المرة الثانية بعد نسخة 2021، ومنذ انطلاقتها هناك منافسة قوية للغاية بين السباحين والسباحات من المنتخبات العربية المشاركة. وأشار إلى أن الوفود كافة المشاركة في البطولة أشادت بالتنظيم، لافتاً إلى أن أبوظبي بالفعل عاصمة الرياضة عالمياً ووجهة للبطولات العربية والعالمية ودائماً ما تحتضن البطولات باحترافية وهو ما حدث في البطولة العربية 2021 التي استضافتها أبوظبي أيضاً.

وأكد الوهيبي أن مشاركة المنتخب الإماراتي في البطولة تأتي ضمن خطة إعداد السباحين الصاعدين للبطولات المقبلة، وتعد البطولة العربية أفضل احتكاك لهم مع أسماء شابة صاعدة تقدم مردوداً جيداً.

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