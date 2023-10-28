«الشراعية 60 قدماً »تبحر في دبي اليوم

تشهد شواطئ دبي اليوم، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الأولى من بطولة دبي 2023 - 2024) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري الجديد، ويجمع السباق نخبة النواخذة والبحارة على متن 77 سفينة أكدت المشاركة في السباق الكبير، حيث سترسم لوحة زاهية على مياه الخليج العربي تعيد بها ذكريات ماضي الأجداد.

وتقطع السفن الشراعية مسافة تزيد على 20 ميلاً بحرياً في مسار السباق من نقطة البداية قبالة جزر دبي، حيث ستنطلق مع رفع العلم الأخضر نحو خط النهاية قبالة فندق برج العرب.

وأكملت اللجنة المنظمة للسباق كافة الترتيبات لإنجاح الحدث المرتقب بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، التي تسهم في التنظيم، وأطلعت اللجنة المنظمة للسباق النواخذة على آخر التعليمات والشروط من خلال الاجتماع التنويري، أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مشرف عام السباق.

وأكد محمد سيف المري، أن كل المعطيات تبشر بسباق ناجح لعدة أسباب أهمها تعاون واهتمام النواخذة والبحارة، والذي ظهر في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، متمنياً أن تستمر صور النجاح في السباق. وأضاف المري، تقارير الأرصاد الجوية والنشرة البحرية ستكون ملائمة للسباق، حيث سيكون تجمع السفن قبالة ((جزر دبي))، ثم يتحرك الجميع إلى خط البداية، وستقوم قنوات دبي الرياضية بنقل مباشر للسباق.

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