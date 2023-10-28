شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

توج شباب الأهلي، أمس، بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد تغلبه على الوصل بنتيجة أشواط 3 - 2، في المباراة الماراثونية الفاصلة التي جرت بصالة نادي النصر، بحضور الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وقام عبد الله الدرمكي رئيس اتحاد الطائرة، بتتويج ((فرسان دبي)) بطلاً، و((الإمبراطور)) وصيفاً، بحضور الفريق محمد أحمد المري، الرئيس المكلف وعضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي،وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطائرة، وشركات الألعاب في الوصل وشباب الأهلي والنصر.

قدم الفريقان مباراة مثيرة وممتعة، بدأها شباب الأهلي بقوة، وحسم الشوط الأول بنتيجة 25 - 18، وتمكن الوصل من العودة إلى المباراة وفاز بالشوط الثاني الماراثوني 29 - 27، لتشتعل أجواء اللقاء في الشوط الثالث ويتبادل الفريقان التقدم أكثر من مرة حتى تمكن شباب الأهلي بصعوبة من حسم نتيجته لصالحه 30 - 28، وفاز الوصل بالشوط الرابع 25 - 22، ليلجأ الفريقان إلى الشوط الخامس الحاسم، وانتهى لصالح شباب الأهلي 15 - 13.

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