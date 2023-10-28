ذهبية جديدة لمريم الزيودي ترفع حصيلة الإمارات إلى 11 ميدالية في «بارالمبية هانغتشو»

أسدل الستار أمس على النسخة الرابعة لدورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في هانغتشو بالصين ،وارتفعت حصيلة منتخباتنا في الدورة إلى 11 ميدالية بحصول مريم الزيودي لاعبة منتخب ألعاب القوى،على ميدالية ذهبية جديدة في رمي القرص، فئة F40، محققة رقم آسيوي جديد، قدره 21.97 م، وهي الميدالية الثانية لمريم الزيودي بعد أقل من 24 ساعة من فوزها بفضية دفع الجلة، ولم يسبق لمريم تحقيق ميداليات في الألعاب البارالمبية السابقة، حيث كان ترتيبها الخامس، في كلا المسابقتين، في دورة جاكرتا 2018.

صدارة

وتصدرت الإمارات ( 11 ميدالية) ، ترتيب البعثات العربية المشاركة وجاءت في المركز 14 في الترتيب العام، بين 44 دولة مشاركة بالدورة.

وتوزعت ميداليات الإمارات بين 4 ذهبيات و4 فضيات و3 برونزيات، بمعدل ذهبية لمحمد القايد في سباق 800 متر، وذهبية لنورة الكتبي في دفع الجلة، وذهبية وبرونزية لعبد الله سلطان العرياني في الرماية، وذهبية وبرونزية لمريم الزيودي، في رمي القرص ودفع الجلة، وفضية وبرونزية لذكره الكعبي في رمي الصولجان ودفع الجلة، وفضية لسيف الظاهري في الرماية، وفضية لمحمد الكعبي في دفع الجلة، وبرونزية لسيف النعيمي في الرماية.

في المقابل أنهت الصين الدورة في صدارة الترتيب العام، برصيد 521 ميدالية (214 ذهبية و167 فضية و140 برونزية)، وتلتها إيران بإجمالي 131 ميدالية ثم اليابان، التي ستنظم الدورة المقبلة عبر مدينة ايتشي وناجويا في 2026، ثالثة بـ 150 ميدالية.

سعادة

وعبّرت البطلة مريم الزيودي، عن سعادتها بمساهمتها في ختام مسيرة بعثة الإمارات في الدورة بالحصول على الميدالية الذهبية، ورفع حصيلة ميداليات بعثة منتخباتنا، وتحقيق رقم قاري جديد، مؤكدة على فخرها بتحقيق إنجاز في اليوم الختامي، وأهدته إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وقالت: فرحتي مضاعفة، فبعد حصولي على الميدالية الفضية في دفع الجلة، نجحت في الحصول على ذهبية رمي القرص، وتحقيق رقم آسيوي جديد، لتكون الميدالية، بمثابة مسك الختام لمشاركتي ومشاركة البعثة ككل، وتجسيداً لكل الجهود التي بذلت الفترة الماضية، وخير دافع للمحافظة على هذا التألق في كل المشاركات المقبلة.

وأكد محمد فاضل الهاملي رئيس البعثة على أن إنجازات مريم، وقبلها زميلتاها في منتخب ألعاب القوى، نورة الكتبي وذكره الكعبي، تجسد قدر الاهتمام برياضة المرأة في الإمارات، كجزء أصيل من سياسة الدولة في الاهتمام بالرياضة بصفة عامة، ولأصحاب الهمم على وجه التحديد.

وقال: أثبتت فتيات الإمارات براعتهن في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية، ونجحن خلال منافسات هذه النسخة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، في إثبات جدارتهن في تمثيل الدولة، والوصول إلى منصات التتويج 5 مرات، عن طريق الثلاثي نورة الكتبي وذكره الكعبي ومريم الزيودي، والحصول على 5 ميداليات ((ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز