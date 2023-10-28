العين يستعيد قمة الدوري بثلاثية في شباك الإمارات

استعاد العين قمة دوري أدنوك للمحترفين بفوزه أمس على فريق الإمارات 3 - 1، باستاد هزاع بن زايد ضمن مباريات الجولة السادسة، ورفع ((الزعيم)) رصيده إلى 15 نقطة، واستمر ((الصقور)) عند 5 نقاط.

تقدم العين بهدف الكونغولي لابا كودجو، في الدقيقة السابعة، وبعدها طرد الحكم، بندر الأحبابي قائد العين بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 10، ومن هجمة مرتدة أضاف أريك الهدف الثاني للعين في الدقيقة 43، ثم عاد لابا كودجو للتسجيل في الدقيقة ((45 + 3))، وجاء هدف الإمارات من ركلة جزاء في الدقيقة 55 تصدى لها انيستا وبعد 20 دقيقة احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للفريق، سددها انيستا، وتألق خالد عيسى حارس العين وتصدى لها بنجاح.

وتألق خورفكان بملعبه وفجر مفاجأة كبيرة وتغلب على الجزيرة 4 - 2، محققاً أكبر فوز على منافسه في عصر الاحتراف، ووصل ((النسور)) إلى 7 نقاط، وتجمد ((فخر أبوظبي)) عند 10 نقاط، أحرز الرباعية البرازيلي تياغو دي لينكو، لورينسي ((ركلة جزاء)) وشاهين سرور، وجونينهو سيلفا في الدقائق 17، و((45+1))، و((45 + 3))، و84، وأحرز هدفي الجزيرة البديل خلفان مبارك بالدقيقة 66، وعلي مبخوت من ركلة جزاء في الدقيقة ((90+3))، ورغم الفوز قررت شركة خورفكان لكرة القدم، التعاقد مع المدرب الصربي نيبوشا يوفوفيتش، 49 عاماً، خلفاً للمدرب الإسباني جيراراد زارغوسا.وسبق للمدرب نيبوشا الإشراف على عدة أندية، منها الأهلي القطري والصفاقسي التونسي والفيصلي الأردني والزمالك.

وفي المباراة الثالثة تغلب الشارقة على بني ياس 5 - 0، محققاً فوزه الثاني على التوالي والرابع في الدوري بخماسية دون رد ليقفز للمركز الرابع برصيد 12 نقطة، افتتح تيغالي مسلسل الأهداف في الدقيقة 14، وأضاف كايو لوكاس الهدف الثاني بالدقيقة 42، ونجح موسى ماريجا في هز الشباك بالدقيقة ((45+ 3))، فيما أحرز فراس بالعربي أول أهدافه بقميص الشارقة في الدقيقة 58، واختتم البديل عثمان كمارا الماراثون في الدقيقة 88.وتدخلت تقنية الفيديو المساعد ((VAR))، في إلغاء ركلتي جزاء بالمباراة، الأولى للشارقة في الدقيقة الرابعة، والثانية لبني ياس في الدقيقة 28.

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