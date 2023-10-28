انطلاق «تحدي دبي للياقة» بأنشطة استثنائية وأجواء رياضية مميزة

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة السابعة من تحدي دبي للياقة، والمقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في أجواء رياضية مفعمة بالحيوية، وبأنشطة استثنائية، ووسط مشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتستمر فعاليات مبادرة ((تحدي دبي للياقة)) حتى 26 نوفمبر المقبل، بهدف تحفيز سكان دبي وزوّارها على ممارسة الرياضة يوميّاً، لمدة 30 دقيقة، على مدى 30 يوماً، وتبنّي أسلوب حياة صحياً.

ويمهد الأسبوع الأول من ((تحدي دبي للياقة))، الطريق لإقامة فعاليات وأنشطة استثنائية على مدار شهر، تستهدف الصحة وجودة الحياة، بدءاً من دروس اللياقة البدنية والمسابقات الرياضية، ووصولاً إلى المبادرات المجتمعية وقرى اللياقة البدنية، التي تُظهر تفاني مدينة دبي في بناء مجتمع أكثر صحة، وسعادة، وحيوية.

وتشهد دبي أجواء من النشاط والحماس طيلة فترة ((تحدي دبي للياقة))، مع مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة الرياضية، ليستفيد منها كافة الأفراد، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم.

وبسبب الظروف الجوية غير المتوقعة، تم تأجيل افتتاح ((قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة)) للزوار إلى بعد غد، فيما يفتح ((مركز الجري والدراجات الهوائية)) أبوابه غداً.

3 قرى

وتشارك في ((تحدي دبي للياقة)) 3 قرى للياقة البدنية في كلٍ من كايت بيتش، وحديقة مشرف، وون سنترال، ستقدّم مجموعة ضخمة من الألعاب الرياضية، والدروس، والفعاليات، وتُعد ((قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة))، خلية تنبض بالحياة، وتضجّ بالأنشطة الرياضية، في واحد من أكثر الشواطئ شهرة في دبي، وتتضمن القرية جدولاً حافلاً من الفعاليات وحصص التدريب، مثل جلسات يوغا هادئة، أو تمارين لياقة مفعمة بالحيوية، والعديد من الأنشطة المخصصة للأطفال، حيث بإمكانهم خوض تجربة مفعمة بالمرح في مدينة الألعاب المائية، وهي عبارة عن مسار حواجز مائي قابل للنفخ بطول 40 متراً، مصمم للمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات فما فوق. بالإضافة للاستمتاع بـ 30 دقيقة من المرح مقابل 30 درهماً فقط.

وتتضمن قرية كايت بيتش حلبة ((سن أند ساند سبورتس بوكسنج رينج))، التي تشكل فرصة لصقل مهارات الزوار في الملاكمة أو الفنون القتالية، ومنطقة ((رفع الأثقال وركوب الدراجات الثابتة)) من ميرا للتطوير العقاري، وتقدم مجموعة من حصص التجديف والدراجات الهوائية الثابتة المصممة للاستفادة إلى أقصى حد من التمارين الرياضة، بالإضافة إلى صالة ألعاب في الهواء الطلق مجهزة بالكامل.

وخصصت منطقة ليبتون لليوغا والصحة لممارسة اليوغا، لأول مرة أو للمتمرسين فيها، ويمكن للزوار المشاركة في جلسات الإطالة والتنفس والتأمل، للحصول على جسم أقوى وعقل أكثر هدوءاً.

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