ابن سليم ينصف قناة السويس

حينما يقول سلطان بن سليم إنه لا خطر على قناة السويس من الطريق أو الممر التجاري المزمع تشييده من الهند إلى أوروبا مروراً بالخليج العربي وفلسطين، علينا أن نتعامل مع كلامه بجدية.

لماذا علينا أن نتعامل بجدية مع هذا الكلام؟! لأن قائله يرأس مجلس إدارة وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية.

هذه المجموعة التي بدأت العمل خارج دولة الإمارات في نهاية التسعينيات بادئة بميناء جدة السعودي بعد تجربتها الناجحة في ميناء جبل علي ـ تبلغ محفظتها الحالية حوالي 137 محطة في 60 دولة منها 94 ميناء بحرياً طبقاً لبن سليم، ويعمل بها أكثر من 106 آلاف موظف، وهي من أكبر المشغلين الآن في الهند وبريطانيا وأستراليا وبيرو وكندا، وتوزع بضائع في 20 دولة إفريقية، وأنفقت الشركة 6 مليارات دولار من 2016 حتى 2021 من أجل التطوير لتصبح لاعباً شاملاً في سلسلة التوريد العالمية.

ذكرت المعلومات السابقة حتى أبين الحجم الكبير للمجموعة، وبالتالي فعندما يقول رئيسها إن الممر الجديد المزمع تنفيذه، لن يؤثر على قناة السويس، فهو كلام شديد الأهمية. بن سليم قال هذا الكلام أكثر من مرة وسمعته بنفسي مباشرة حينما كان يتحدث في ندوة مهمة في منتدى الإعلام العربي بدبي.

بن سليم قال كلاماً واضحاً رداً على سؤال صريح من الإعلامي عماد الدين أديب: هل سيؤثر الممر الجديد على قناة السويس؟!

هو أجاب بأن خط القطار الواصل بين روسيا والصين مثلاً وهو الأقدم والأكبر ينقل 300 ألف حاوية سنوياً مقابل 16 مليون حاوية تنقلها قناة السويس، وبالتالي فهذا مثال واحد على استحالة استبدال الملاحة في قناة السويس بأي مشروع آخر.

هو شرح وجهة نظره أكثر بقوله إن 80% من البضائع تنقل عبر البحر، وبالتالي فالنقل بحراً هو الوسيلة الأسرع والأرخص والأكبر، ونتذكر أنه حينما تعطلت الملاحة في قناة السويس العام الماضي بسبب شحوط السفينة إيفر كيفن لمدة أربعين دقيقة فقط فإن الملاحة البحرية تعطلت وتضررت لحوالي ثلاثة أشهر.

فالقطارات لن تكون بديلاً أبداً للنقل البحري، وهو ضرب مثلاً بأن موانئ دبي العالمية أرسلت شحنة براً من جدة إلى برلين عبر العراق وتركيا وشرق أوروبا فوصلت في 8 أيام.

هو يلخص الفكرة بقوله إن النقل البحري هو رقم واحد يليه الشاحنات براً، ثم القطارات، والأعلى تكلفة هو النقل الجوي لأنه الأسرع. وبالتالي فإن الخط التجاري الجديد بين الهند وأوروبا عبر الخليج العربي لن يشكل أي خطر على قناة السويس.

إذاً كلام سلطان بن سليم يعد من أهم التعليقات على الخط المزمع تشييده، خصوصاً أن موانئ دبي العالمية صارت من أسرع الشركات في تحميل وشحن وتنزيل البضائع وترفع شعار ((من المصنع إلى المستهلك)) وبالتالي فهي تدرك أهمية قناة السويس للنقل البحري بصورة واقعية وملموسة، ولا تتحدث بلغة الإنشاء والعواطف، كما أنها تدير العديد من موانئ العالم ومنها ميناء العين السخنة.

السؤال: لماذا لجأت لكلام سلطان بن سليم للتدليل على عدم تضرر قناة السويس من المشروع؟

نعلم تماماً الجدل الدائر في المنطقة العربية والإقليم والشرق الأوسط منذ أن تبنت مجموعة من الدول تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لفكرة تدشين خطين أو ممرين تجاريين بين الهند وأوروبا عبر الخليج وإسرائيل وهو ما تم إطلاقه على هامش قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي في سبتمبر الماضي. وليس خافياً على كثيرين أن هذه المبادرة التي تمت بمبادرة ورعاية أمريكية موجهة بالأساس للمبادرة الصينية ((الحزام والطريق)).

ومرة أخرى هناك دول سوف تستفيد من المبادرة. وليس في نواياها بالمرة استبعاد الصين، خصوصاً أن بعضها صاروا أعضاء في مجموعة البريكس التي تقودها الصين ويعتبرها البعض موجهة ضد الولايات المتحدة والنظام العالمي الذي تقوده واشنطن، سواء في السياسة أو الاقتصاد.

ومن الواضح أن المبادرة الأمريكية لا تشمل مصر، وبالتالي أصيب الكثيرون بالقلق خوفاً من أن تكون في سياق محاولات كثيرين لإضعاف وتهميش مصر.. لكن مرة أخرى فإن البعض يسأل الآن عن مدى تأثير الانفجار الكبير في غزة على هذا المشروع وغيره من كل المشروعات المطروحة في المنطقة.