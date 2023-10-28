«الأمن والأمان» ركنان أساسيان للحياة

لم يصنع جيلنا العالم الذي نعيش فيه بل تفتح وعيه ليجده على الحال الذي هو عليه، شعوب تفصل بعضها عن بعض موانع وحدود صنعتها أحداث لم يكن له يد في صنعها أو حدوثها ولا في المسارات التي اتخذتها. شعوب تحكم العلاقات بينها مصالح وصداقات أو قطيعة وعداوات، تركات أورثها الأسبقون تختلط لدى شعوبها مشاعر الحب أو البغض أو مشاعر الفخر والاعتزاز أو الغبن والانكسار فالعديد من مناطق العالم التي أصبحت دولاً في ما بعد تعاقبت على حكمها وفرض سيطرتها عليها شعوب عديدة كل منها ترك بعض الآثار فيها وتلبسه الحنين إليها منذ التخلي عنها كرهاً.

ورثنا عالماً لا يسعنا إصلاحه على الرغم من كثرة المساعي التي بذلت والمواثيق الدولية التي صدرت وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في سنة 1949. لم نجد أمامنا سوى خيار التأقلم مع هذا الميراث بكل عيوبه وأوزاره وفخاخه المهيأة للانفجار بفعل السرديات التي ورثتها الشعوب والتي وثقت ضغائن التاريخ، فعالم اليوم الذي نعيشه رسم معالمه من سبقنا على مر التاريخ عبر حروب عرقية أو دينية أو طائفية أو قبلية أو مناطقية أو شخصية.

يقول المؤرخ الإنجليزي أدوارد جيبون (ت 1794) إن التاريخ ((سجل لحماقات وجرائم وكوارث البشرية)). مقولة بليغة يشاركه فيها الفيلسوف الألماني شوبنهاور (ت 1860) فهي ليست ببعيدة عن الحقيقة حين نتأمل التاريخ السياسي للبشرية سابقاً ولاحقاً وليس تاريخ الآداب والفنون.

منذ أعلنت الحكومة البريطانية وعد بلفور في الحرب العالمية الأولى لتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين أصبحت هذه القضية المصدر الرئيس لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ومحوراً للحروب التي كان آخرها ما نحن في صدد التطرق إليه.

فمنذ وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقات أوسلو مع إسرائيل في سنة 1993 والتزمت التفاوض على إنهاء الصراع على أساس حل الدولتين اتخذت حركة حماس موقف المعارضة الشديدة للاتفاق وسعت لعرقلته بشتى الوسائل وتعاظمت خلافاتها مع السلطة ممثلة في تنظيم فتح والتي أطيح بها في يونيو من سنة 2007 لتفرض حماس سيطرتها الكاملة على القطاع الذي أصبح معزولاً عن بقية العالم منذ ذلك الحين فهو يخضع لحصار صارم جواً وبحراً وبراً، إذ ليس فيه مطار وكل المعابر البرية منه وإليه مغلقة، ويتعرض لضربات القوات الإسرائيلية منذ انسحابها منه في سنة 2005.

الأمم المتحدة ليست غافلة عما تعانيه هذه المنطقة من صراعات فهي تعمل من جانبها على التحري عن ذلك، وتوصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة لها والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، ومن ذلك القدس الشرقية إلى حقيقة مفادها أن ((استمرار الاحتلال الإسرائيلي والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة))، وذلك وفق التقرير الصادر عن هذه اللجنة في السابع من يوليو من سنة 2022.

ما حدث في السابع من أكتوبر المنصرم في قطاع غزه وما تبعه من أحداث وما سيترتب على كل ذلك لاحقاً ليس وليد ساعته بل هو أحد تداعيات عيوب النظام العالمي الذي لا يزال يحكم بشريعة الغاب.

ردود الفعل الإسرائيلية على ما حدث تجاوزت كثيراً ما يمكن أن يدخل تحت باب الدفاع عن النفس، ما يطرح أسئلة جادة عن مستقبل ((الأمن والأمان))، أبرز مقومات الحياة في دول العالم أجمع والتي من مهام حكوماتها تحقيق ذلك عبر ما تنتهجه من سياسات خارجية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتؤدي الدبلوماسية المرنة بعيداً عن التشنج والعدوانية الدور الرئيس في مقاربة أي مشكلة، خاصة مع دول الجوار بما تتطلبه حقوق الجيرة وليس بالضرورة وفق ما تفرضه قوانين أو قرارات المنظمات الدولية التي قد لا تكون منصفة في بعض الأحيان، وبما تنتهجه على المستوى المحلي من ممارسات تتبنى فيها قيم المواطنة التي تضمن الحقوق في التمتع بميزة تكافؤ الفرص والمساواة مع الآخرين.

الحروب أو خطر وقوعها وحالة الترقب والخوف من توسعها هما ما يكمن خلف انهيار المجتمعات، فمع اندلاعها وفي أجواء التحضير لها أو أجواء اتقاء وقوعها تتراجع إلى درجة مريعة قيم الأخلاق والإنسانية والعدالة، الأعمدة الأساسية في ديمومة المجتمعات، وهو ما نشهده بكل وضوح في قطاع غزة.