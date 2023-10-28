الاستعداد للفشل بشكل جيد!

قرأت منذ مدة، حواراً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مع فنانة عربية معروفة، وهي إلى جانب شهرتها تعتبر من الممثلات ذوات الجمال والحضور اللافتين، الغريب أنها في ذلك الحوار كانت تشكو من تنمر الجمهور عليها عندما وضعت مؤخراً صورة لها على صفحتها في أحد المواقع، فقد هاجمها كثيرون بكلمات جارحة وشديدة القسوة، معبرين عن استيائهم من مكياجها وتقدمها في العمر. وقد بدت الفنانة وهي تحكي تفاصيل ذلك التنمر في غاية الحزن والغضب والانفعال!

وكنت منذ زمن قد قرأت مقالاً، يعدد فيه الكاتب الأمريكي الشهير ستيفن كينج نصائحه للكتاب من واقع تجربته الشخصية ككاتب مر بالكثير من التجارب وحقق الكثير من النجاح، فهو مؤلف معروف في مجال كتابة روايات الرعب والخيال الخارق والجريمة والخيال العلمي، يصفه النقاد بأنه ((ملك الرعب))، وقد بيعت من كتبه أكثر من 350 مليون نسخة، وتم تحويل الكثير منها إلى أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

تذكرت إحدى نصائحه للكتاب وأنا ألمس تلك المرارة الواضحة في حديث الفنانة إزاء النقد والهجوم اللذين تعرضت لهما، حيث ينصح ستيفن الكتاب وغير الكتاب ممن سيصبحون من المشاهير (كن مستعداً للفشل والتعرض للانتقاد فوق ما تتخيل أنك تستطيع احتماله).

مشبهاً الكتابة بعبور المحيط، ففي كليهما هناك شك كبير في النجاح، لست أنت فقط الذي من ستشك في نفسك لكنّ الآخرين أيضاً سيشككون في قدرتك على العبور، ومن الفشل تنطلق سهام النقد والهجوم (كما من النجاح والغيرة والحسد)!

فإن كنت ترسم أو ترقص أو تنحت أو تغني أو تمثل (يقول) فهناك دائماً شخص سيحاول أن يشعرك برداءة ما تفعله، وبأنك لست الشخص المناسب لهذا المجال، وأن عليك أن تتنحى جانباً أو تبحث عن عمل آخر، وإذا كنت امرأة فسيتركز الهجوم على ذاتك كأنثى، ولجرحك وإيلامك سيتم نعتك بالقبيحة أو التي ظهرت عليها آثار العمر، وذلك لإشعارك بالأسى تجاه نفسك، وإذا سئلتِ تظهرين بشكل يدعو للرثاء أو للسخرية، وهنا تتضاعف خسائرك أكثر، وتبتعدين، فهذا هو المطلوب، هذا كل ما في الأمر!