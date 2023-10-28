122 وفاة بالكوليرا وحمى الضنك في السودان

أعلنت وزارة الصحة السودانية وفاة 122 شخصاً بالكوليرا، وحمى الضنك في الفترة بين 15 يوليو الماضي و27 أكتوبر الجاري.

وأفادت الوزارة بتقرير، نشر أمس، وفاة 49 شخصاً في السودان، بينهم 33 في ولاية القضارف شرقاً؛ نتيجة الإصابة بحمى الضنك، مشيرةً إلى تسجيلها 3316 إصابة، بينها 2152 في القضارف.

فيما توفي 73 شخصاً بالكوليرا، معظمهم في القضارف، والخرطوم، وسجل عدد الإصابات 1059 حالة في القضارف، والخرطوم، وجنوبي كردفان، والجزيرة.

ووفق منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، يتعرض ملايين الأطفال لأمراض مختلفة، مثل: الكوليرا، وحمى الضنك، والحصبة، والملاريا، فيما يواجه النظام الصحي ضغوطاً كبيرة بسبب حرب السودان.

ومنذ اندلاع حرب السودان منتصف أبريل الماضي، سقط أكثر من 9 آلاف قتيل، وفق حصيلة للأمم المتحدة، ونزوح نحو 6 ملايين داخل البلاد أو إلى دول مجاورة. وبحسب الأمم المتحدة، يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة. كما تسببت الحرب في السودان بتدمير البنية التحتية، المترهلة أساساً، وإقفال 80 % من مستشفيات البلاد، ودفع الملايين إلى حافة الجوع.

يشار إلى أنّ طرفي الحرب استأنفا المفاوضات في جدة برعاية أمريكية-سعودية في جدة، علماً بأن كل محاولات الوساطة لم تنجح حتى الآن في إحراز أي تقدم على طريق وقف الحرب، وأقصى ما توصلت إليه هو فترات وقف إطلاق نار قصيرة.

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