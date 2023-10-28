إسرائيل تعيد تقييم علاقاتها بتركيا بعد تصريحات أردوغان

أعلنت إسرائيل، أمس، استدعاء دبلوماسييها من تركيا بسبب ((التصريحات متزايدة القسوة)) الصادرة عن أنقرة، وبخاصة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن الدبلوماسيين الإسرائيليين في أنقرة تلقوا أوامر بالانسحاب لإعادة تقييم العلاقات مع تركيا.

وكان أردوغان خاطب تجمعاً مؤيداً للفلسطينيين، اجتذب مئات الآلاف من المشاركين في مطار أتاتورك القديم في إسطنبول، بأن حكومته تستعد لإعلان أن إسرائيل ((مجرم حرب)) على خلفية الحرب على غزة. وفي خطاب ناري ألقاه في التظاهرة، وجّه الرئيس التركي انتقادات حادة للقوى الغربية. وتابع ((الكل يعلم أن إسرائيل لا يمكنها أن تخطو خطوة واحدة من دونهم))، مندّداً بعدم دعوة القوى الغربية إلى وقف إطلاق النار. وقال ((بكيتم على الأطفال في أوكرانيا، لمَ هذا الصمت إزاء الأطفال القتلى في غزة؟)). وشهدت معظم الولايات التركية، تظاهرات احتجاجاً على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

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